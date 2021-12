Demanen 9 anys de presó per a Rafael Amargo

Rafael Amargo @ep





La Fiscalia Provincial de Madrid sol·licita nou anys de presó per al bailaor Rafael Amargo per un delicte contra la salut pública, a qui acusa de vendre al seu propi domicili substàncies estupefaents a terceres persones de manera "persistent" a canvi de diners.





El representant del Ministeri Públic sol·licita la mateixa pena per a Juan Eduardo SB assistent de producció d'Amargo, perquè actuava de forma "conjunta" amb l'altre acusat en la compra i posterior distribució d'aquestes substàncies, han informat dilluns fonts fiscals.





L'escrit d'acusació sosté que, durant els mesos d'abril i desembre del 2020, tots dos "es dedicaven de manera concertada i persistent a la distribució de substàncies estupefaents, entre altres metamfetamina, a terceres persones a canvi de diners". Amb aquesta finalitat, els dos acusats adquirien la substància de manera "conjunta" als diferents subministradors, per posteriorment repartir-la entre tots dos i vendre-la a terceres persones.





Així, el ballarí suposadament venia les substàncies estupefaents a les persones que acudien al seu domicili de Madrid i en altres "feia arribar la substància al lloc on el client indicava per a això es valia del seu home de confiança" , el també acusat Manuel Ángel BL. , un altre dels socis d'Amargo, sabent el que portava, després de fer el lliurament corresponent, tornava al domicili per lliurar-li els diners obtinguts amb la venda".





A tall d'exemple, la Fiscalia relata que el 27 d'abril del 2020, Manuel Ángel per a qui demana sis anys de presó, va ser sorprès per la Policia quan es disposava a lliurar a un client, a canvi de 50 euros, una bosseta amb substància que va resultar ser metanfetamina, amb un pes net de 0,943 grams i una puresa del 76,7% amb un valor al mercat il·lícit de 24,42 euros en la venda per grams; substància que havia recollit minuts abans del domicili d'Amargo, "on havia de tornar per lliurar els diners".





Així mateix, arran dels dispositius de vigilància que es van establir sobre el seu domicili, els policies nacionals van poder observar "com acudien nombroses persones que, després d'accedir-hi i romandre a l'interior escassos minuts, sortien novament de manera precipitada, procedint els agents a identificar-ne dues, intervenint substància estupefaent que s'havia adquirit en aquest domicili, i s'aixequen les actes d'aprehensió corresponents».





Per una interlocutòria dictada l'1 de desembre de 2020 pel Jutjat d'Instrucció número 48 de Madrid es va autoritzar l'entrada i el registre als domicilis dels acusats. En el cas del bailaor, els agents van intervenir 3 pots contenint substància Popper (nitrits de llog), una bosseta contenint substància que va resultar ser feniletilamina amb un pes net de 0,089 grams i un flascó contenint 6 mil·lilitres de GBL amb un valor al mercat de 314,19 euros a la venda per grams.





En el cas de Juan Eduardo, els agents van trobar un pot contenint substància que va resultar ser metamfetamina, amb un pes net de 4,466 grams i una puresa del 76,4%, amb un valor al mercat de 115,67 euros en la seva venda per grams; una bosseta contenint substància que va resultar positiu a ketamina, amb un 50,4% de puresa; i MDMA amb una puresa del 6,9% amb un pes net total de 0,185 grams amb un valor al mercat de 18,5 euros en la seva venda per grams.





També van trobar un embolcall de plàstic contenint substància que va resultar ser metanfetamina, amb un pes net de 56,067 grams i una puresa del 76% (42,61 grams purs) amb un valor al mercat de 1.452,14 euros en la venda per grams; un flascó contenint 6,800 mil·lilitres de GBL amb un valor al mercat de 356,08 euros en la seva venda per grams, 5.800 euros; 10 comprimits de sildenafil; una bossa contenint substància que va resultar ser ketamina amb un pes net de 18,413 grams i una puresa del 55,5% amb un valor al mercat de 497,65 euros en la venda per grams; un pot contenint substància popper (nitrits de llogo); i quatre telèfons mòbils.





TANCADA LA CAUSA, A L'ESPERA QUE ES FIXI DIA DE JUDICI





El jutge d'Instrucció número 48 de Madrid va concloure el novembre la investigació penal contra Amargo, contra la seva dona i dos dels seus socis detinguts fa un any perquè considera que "hi ha prou indicis" per enjudiciar-los per un delicte contra la salut pública, en la seva modalitat de tràfic de drogues, i pertinença a grup criminal. Està esperant fixar dia de judici després de rebre els escrits del Ministeri Fiscal i de les acusacions particulars.





En una interlocutòria, l'instructor Juan Ramón Reig, acorda transformar les diligències contra Rafael GH, Luciana DMB, Juan Eduardo SB i Manuel Ángel BA en un procediment abreujat per iniciar els tràmits perquè el cas sigui jutjat per l'Audiència Provincial de Madrid.





Rafael Amargo va ser detingut l'1 de desembre del 2020 en el marc de l'operació Codax. Després de declarar davant del jutge i en contra de la petició del fiscal que ingressessin a la presó, van quedar en llibertat amb la imposició de mesures cautelars, amb la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori nacional i l'obligació d'acudir-hi cada quinze dies al jutjat. Amarg i els altres detinguts van negar els fets de què se'ls acusa.





A la interlocutòria, el magistrat instructor recull que els investigats en la causa "actuaven de comú acord en la recepció, preparació i distribució de substàncies estupefaents, especialment metamfetamina, a tercers". I situa el desenvolupament de l'activitat "a la vivenda que Rafael GH compartia amb Luciana DMB".





Relata la resolució com operaven els investigats a l'hora de vendre les substàncies estupefaents. Al domicili de Rafael i Luciana "els compradors accedien després de prémer el botó del porter automàtic corresponent o bé fer una trucada telefònica".





" Després de breus minuts al domicili, sortien de l'immoble portant la substància adquirida, que per la quantitat intervinguda en els supòsits en què van ser interceptats, excedia de la que es pot considerar per autoconsum ", afegeix el text judicial.





Apunta també que la distribució de substàncies estupefaents "es feia utilitzant 'mules', principalment a través de Manuel Ángel B. L".





El jutge assenyala, que "una vegada contactat amb el comprador, Rafael enviava a la 'mula' amb les substàncies estupefaents, bé caminant o bé emprant Ubers contractats pel comprador per no deixar rastre". Lliurada la substància, la 'mula' tornava al domicili per lliurar els diners obtinguts.





En aquesta activitat, participaven tots els investigats, cadascun amb diferents comeses, "un repartiment de funcions concertat i coordinat, en què Amargo exercia el rol de capitost de l'entramat, encarregant-se de la compra de quantitats de mitjana envergadura de substàncies estupefaents per abastir al grup d'aquesta mercaderia il·lícita destinada al trànsit”.





En relació amb Juan Eduardo SB, la interlocutòria aclareix que a més aportava, pel que sembla, els recursos econòmics per adquirir substàncies il·lícites en quantitats més importants.





La interlocutòria dóna compte de les quantitats intervingudes a l'entrada i registre dels diferents domicilis investigats, de les trucades telefòniques entre venedors i compradors, de les quantitats apreses als compradors i del contingut de les substàncies, generalment metanfetamina, ketamina, MDMA i GBL .