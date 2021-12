Catalunya té 30 rastrejadors militars i deixa Euskadi com a única CCAA que no ha demanat ajuda militar

Margarita Robles @ep





La ministra de Defensa, Margarita Robles , ha explicat aquest dilluns que Catalunya disposa de 30 rastrejadors militars per als passatgers que arriben de països africans a l'aeroport de Barcelona i que, per tant, el País Basc és l'única comunitat que no ha demanat ajuda de les Forces Armades per combatre aquesta sisena ona del coronavirus.





"Quan parlem de la sanitat de les persones, les comunitats autònomes haurien de pensar què és el millor per als ciutadans i les Forces Armades estan fent una magnífica feina i no coneixen ni de color polític ni d'ideologia", ha proclamat Robles en una entrevista a 'El programa d'Ana Rosa'.





En aquest context, la ministra de Defensa ha precisat que Catalunya té actualment 30 rastrejadors militars i que, en total, el Ministeri de Defensa ha disposat més de 1.500 rastrejadors per totes les comunitats autònomes , amb l'excepció del País Basc, per combatre aquesta sisena onada del coronavirus.





Robles ha volgut fer una crida a les comunitats autònomes que, per una raó o una altra, no disposin d'efectius suficients perquè ho posin en coneixement del Ministeri i "immediatament" els vacunadors, sanitaris militars es "plaçaran a aquells llocs on sigui necessari".





Precisament, la ministra de Defensa ha anunciat que l'Hospital de Militar de Saragossa, a petició de l'Executiu d'Aragó, començarà a vacunar aquesta mateixa setmana la població civil, de manera que, segons va anunciar el mateix president del Govern, Pedro Sánchez, actuarà de gran 'vacunòdrom'.





Així mateix, Robles ha recordat que a Madrid hi ha l'altre hospital militar, el Gómez Ulla, que també està a disposició de la Comunitat per actuar com a gran centre de vacunació.