La NASA ha publicat un vídeo en què explica en tan sols tres minuts quina ha estat la fascinant evolució de la Lluna. S'hi pot veure que fa molts anys no s'assemblava gens a com és avui. De fet, no tenia ni tan sols el mateix color que actualment.





Així doncs, a continuació us deixem el metratge de 161 segons en què alguns tècnics de l'agència dels Estats Units mostren l'evolució del satèl·lit des de fa 4.500 milions d'anys fins avui.





En aquest vídeo es pot veure des de com ha influït el pas del temps a la Lluna fins a com ho han fet altres aspectes, com ara l'impacte de meteorits o els fluxos de lava que hi han corregut al llarg de la seva història.