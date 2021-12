Gairebé 9 de cada 10 empreses espanyoles preveuen pujar el salari als seus empleats el 2022

Obra @ep





El 88,37% de les empreses espanyoles preveuen realitzar increments salarials a les nòmines dels seus empleats durant l'any 2022, segons un estudi elaborat per la consultora KPMG a 44 empreses de diferents sectors.





Segons aquest informe, gairebé el 48% de les companyies espanyoles enquestades creu que estaran millor en els propers sis mesos. Una xifra similar, més del 45%, considera que es trobarà en una situació similar. I només el 6,8% de les empreses enquestades creu que estarà pitjor d'aquí a mig any.





A l'hora de determinar la quantia dels increments salarials, el 2021 el 71% de les organitzacions ha tingut en compte la inflació . Un 21% més s'ha mogut portat per l'escassetat de perfils professionals. I només un 5% han augmentat els salaris per l'increment del cost de la llum o per la pujada del salari mínim interprofessional.





"La xifra mitjana d'increment s'ha situat en mitjana i mitjana entre el 2% i el 2,34%, fet que suposa entre un 60% i un 66% més d'increment que el percentatge de l'any passat", ha assenyalat la directora de Compensació General, de Consellers i Directius de KPMG Advocats, Mónica San Nicolás.





Segons assenyalen des de KPMG, entre els sectors que han experimentat aquest 2021 més pujades salarials hi ha els investigadors clínics o els tècnics de laboratori, que han vist increments en les seves nòmines d'entre un 10 i un 20%.





"També els assessors mèdics i els perfils informàtics relacionats amb l'automatització, la digitalització i la ciberseguretat han aconseguit pujades salarials d'un 10%" ha recordat San Nicolás, que també ha apuntat que "al sector Energia, per exemple, a causa de la forta demanda de talent existent actualment, els increments dupliquen els generals del mercat, arribant al 4% en els col·lectius de la companyia més estratègics”.