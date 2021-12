Els voluntaris de Naturgy han atès més de 2.000 famílies aquest any per assessorar-los sobre energia

Voluntària i Naturgy assessorant sobre energia /@Naturgy





Més de 2.000 famílies s'han beneficiat aquest any de les accions realitzades per voluntaris de Naturgy. El programa de voluntariat desenvolupat per Fundació Naturgy compta amb prop de 500 empleats adherits, que des del gener han dedicat un total de 9.000 hores de feina solidària, principalment en tasques d'assessorament energètic a famílies vulnerables.





El president de la companyia, Francisco Reynés, va mantenir una trobada virtual amb voluntaris de la companyia a tot el món, per agrair-los de primera mà la seva tasca desinteressada, posant els seus coneixements i experiència al servei de les persones que més ho necessiten.





Reynés va destacar que la Fundació Naturgy, responsable de desenvolupar els programes de voluntariat, és “un dels pilars fonamentals de com volem transmetre allò que som a la societat”, i va cridar l'atenció sobre la tasca encomiable que fan els voluntaris. “És complicat arribar a tot arreu, però el que sí que podem fer, gràcies a la seva feina, és arribar cada vegada més a més persones i fer-ho cada vegada millor”, va afegir el president de la companyia.





Els prop de 500 voluntaris que Naturgy té a tot el món treballen principalment a l'àmbit de la vulnerabilitat energètica. L'objectiu és assessorar famílies en matèria d'eficiència energètica i de gestió de la factura de subministraments, perquè puguin reduir-ne el consum sense perdre confort a la llar. A Espanya, Creu Roja i Càritas Espanyola són els dos principals aliats en aquest programa de voluntariat, i gràcies a la xarxa creada amb aquestes dues organitzacions s'han pogut beneficiar més de 27.500 famílies en els darrers quatre anys.





La trobada dels voluntaris amb el president de la companyia va culminar les activitats realitzades a l'entorn de la Setmana del Voluntariat de Naturgy, que va acollir diferents accions formatives i solidàries.





PROGRAMES SOCIALS PER A MÉS DE 137.000 PERSONES





Fundació Naturgy desenvolupa tots els programes socials de Naturgy, que a més del voluntariat, inclou el Fons Solidari de Rehabilitació Energètica, amb què s'han realitzat més de 2.500 rehabilitacions, i l'Escola d'Energia, que ha organitzat més de 2.300 tallers formatius a tot el país. En total, tots els programes socials de la Fundació han beneficiat fins ara més de 137.000 persones.





La fundació, creada el 1992 per la companyia energètica, té també com a missió la difusió, la formació i la informació sobre temes d'energia, tecnologia i medi ambient, des d'un debat seriós i rigorós, i amb programes de sensibilització adreçats també als més joves.