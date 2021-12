López Aguilar assegura que la vacunació contra el Covid-19 podria ser obligatòria a Espanya

Juan Fernando López Aguilar @ep







L'exministre de Justícia del PSOE , eurodiputat i president de la comissió de llibertats civils, justícia i assumptes d'interior del Parlament Europeu, Juan Fernando López Aguilar , creu que la vacunació contra el Covid-19 podria ser obligatòria a Espanya atès que “no " existeix "cap clàusula constitucional" que ho impedeixi.





De fet, el socialista s'ha mostrat favorable per la "situació d'emergència" que ha generat la pandèmia de coronavirus. Es tracta, va defensar, d'una situació “extraordinària” i com “no havíem conegut segurament mai”. "Jo no crec que a Espanya hi hagi cap clàusula constitucional que impedeixi pensar en la vacunació obligatòria", va mantenir.





Això sí, va reconèixer en una entrevista que si algú li hagués fet la pregunta de manera teòrica abans del que havia passat la seva resposta hauria estat que no.





"Si algú m'hagués preguntat si era possible imposar al conjunt de la ciutadania una vacunació obligatòria davant d'un mal aleshores impredictible la resposta teòrica en abstracte hauria estat no", va admetre.





Però, ha defensat, "a la vista de l'experiència acumulada cada vegada són més els Estats membres que estan trobant acomodament constitucional a la necessitat d'activar mesures de vacunació obligatòria".





Primer que res "al conjunt dels funcionaris públics" i segon a "aquells treballadors que no poden teletreballar i per tant s'han de presentar als locals on exerciten la seva prestació de treball".





López Aguilar ha defensat que la vacunació d'aquelles persones que treballen amb vista al públic és una "forma d'assegurar la salut pública i el dret a la vida que els poders públics tenen el deure de preservar".





I és que el socialista va indicar que aquest virus --que està fent tant de mal a nivell global-- s'està cobrant un cost de vides inferior a l'inicial gràcies a les vacunes . "Potser els contagis resisteixen la comparació, però la mortalitat ja no la resisteix i l'única resposta és la vacunació", va argumentar.





"Per tant, si la vacunació es prova efectiva per prevenir morts i per evitar també la saturació de les UCIs i de les plantes hospitalàries dels Estats membres, aquesta és una mesura que pot trobar acomodament a les constitucions", ha argumentat.





"DIFÍCIL EQUILIBRI" ENTRE PRIVACITAT I SALUT PÚBLICA





El debat entre privadesa, llibertat i salut pública "està obert", reconeix l'expert en dret constitucional: "Està tenint lloc a tot Europa i hi ha una gran tensió dialèctica acumulada intentant donar compte de l'equilibri dificilíssim entre la preservació de la vida i de la salut pública amb la privadesa".





Es tracta del debat causat per l'anomenat passaport Covid, primer per viatjar, que ara està sent usat per algunes administracions regionals i locals com a via per limitar l'entrada a serveis i intentar controlar els contagis.





“ Sens dubte cap són drets prevalents, els de la privadesa de les dades relatives a la salut i la confidencialitat de les dades mèdiques. Molta gent protesta i diu per què he d'estar ensenyant contínuament aquestes dades? ”, va reconèixer.





Però segons la seva opinió, "el cert és que la major part dels estats membres tenen en els seus ordenaments constitucionals alguna clàusula que ho justifica, que preserva el dret de la vida, el dret a la salut pública i l'obligació dels poders públics de preservar el dret a la vida ia la salut pública i que exigeixen certs sacrificis de les dades que estimem fins ara que eren intransferibles i ens obliguen efectivament”. "És un equilibri difícil, però ho ha imposat la necessitat", va sostenir.





ALTRES ADMINISTRACIONS NO RETENEN LA INFORMACIÓ SOBRE VACUNACIÓ





En tot cas, va voler explicar detalladament el funcionament del certificat, que "està expedit per l'Administració sanitària" però que quan és comprovat "no el reté" cap altra administració. "Si un viatja a Bèlgica, com jo contínuament, la sanitat belga o l'Administració belga no reté les dades. Simplement reconeix la validesa del certificat espanyol. Respecta la protecció de dades", ha detallat.





López Aguilar també ha considerat "bé aclarir que els usos tercers" que s'estan veient ara del passaport Covid "no procedeixen de la llei europea, sinó de lleis nacionals o autonòmiques que han estès la validació". "El certificat per anar a un teatre, restaurant o gimnàs no és a la llei europea; és a les lleis autonòmiques que estan requerint aquest mateix certificat per a usos diferents d'aquell amb què va ser concebut", va dir.