Científics descobreixen una nova part del cos humà

Els humans tenen una part del cos que mai abans s'havia vist? Segons aquest estudi acadèmic, la resposta és sí. Aquest descobriment sorprenent se centra, de manera força apropiada, a la mandíbula, específicament el masseter : un múscul a la mandíbula inferior que és essencial per mastegar. Si col·loques els teus dits a les galtes i estrenyes les dents, sentiràs que el masseter s'apreta.





Si bé el nostre coneixement científic actual de l'anatomia humana sabia, fins ara, que el masseter té una capa profunda i una capa superficial, aquest nou estudi, publicat a la revista acadèmica revisada per parells Annals of Anatomy, ha revelat l'existència d'una tercera capa al mig.





L'existència d'una tercera capa va ser publicada a per la 38a edició de Grey's Anatomy, el llibre de referència d'anatomia britànic escrit el 1858 per Henry Gray. Tanmateix, això simplement va fer referència a una observació encara més antiga, feta al text alemany de 1784 Grundriss der Physiologie für Vorlesungen .





Tanmateix, mai no s'havia identificat correctament i no es va considerar si existia en humans. Però els investigadors darrere l'estudi van buscar aclarir l'estructura dels masseters i resoldre les inconsistències a la literatura científica.





Aleshores van començar a investigar. Els científics van agafar 12 caps humans de cadàvers que s'havien conservat en formaldehid per disseccionar-los. A més, van examinar 16 cadàvers frescos mitjançant una tomografia computaritzada. Finalment, van mirar un subjecte viu examinant la seva mandíbula a través d'una ressonància magnètica.





Els resultats van ser, francament, sorprenents. De fet, segons un dels investigadors involucrats, el professor Jens Christoph Türp de la Universitat de Basilea, és com si s'hagués trobat una nova espècie animal . Les investigacions van confirmar la presència d'aquesta tercera capa del múscul masseter a la mandíbula inferior.





Segons l'autora principal, la Dra. Szilvia Mezey, del Departament de Biomedicina de Basilea, aquesta part del múscul probablement estabilitza la mandíbula inferior i sembla l'única part que pot estirar la mandíbula cap enrere, cap a l'orella.





Aquest descobriment de la capa prèviament no identificada del masseter és una troballa important, ja que mostra que encara hi ha coses que la humanitat encara no sap sobre anatomia.