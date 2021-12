Espanya rep els 10.000 milions del primer tram del fons de recuperació de la UE

Ursula von der Leyen @ep





La Unió Europea ha desemborsat aquest dilluns a Espanya el primer tram del fons de recuperació, que ascendeix a 10.000 milions d'euros, segons han confirmat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez .





"¡El primer pagament del Next Generation EU, 10.000 milions d'euros per a Espanya, ja està en camí!. Felicitacions a Espanya", ha anunciat l'alemanya a través del seu perfil a la xarxa social Twitter. "Espero tenir molt aviat més bones notícies per a altres països de la UE", ha afegit.





Així mateix, la Comissió Europea ha confirmat el desemborsament per a Espanya de "10.000 milions d'euros en subvencions per donar suport a les reformes i la transició cap a un futur verd i digital".





El president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha confirmat que "el Tresor ja ha rebut els primers 10.000 milions d'euros dels fons Next Generation EU que la UE ha transferit a Espanya".





“ El nostre país no s'atura, avancem amb decisió en el desplegament del Pla de Recuperació per portar el progrés a totes les persones, sectors i territoris ”, ha afegit.





Dimecres passat, la Comissió Europea va adoptar formalment la decisió que permetia el desemborsament a Espanya dels 10.000 milions d'euros del primer tram del fons de recuperació de la Unió Europea.





A principis de mes l'Executiu comunitari ja va emetre una opinió favorable per al pagament però encara necessitava el vistiplau dels Vint-i-set, que es va produir dimarts passat, abans de formalitzar la decisió en una reunió de l'anomenat comitè de comitologia, amb experts nacionals i comunitaris.





Un cop realitzada la transacció, aquest tram de 10.000 milions s'uneix així a la bestreta de 9.000 milions que l'Executiu comunitari va avançar a mitjan agost i que no estava subjecte a condicions.





Espanya va ser el primer país de la UE a presentar una petició formal per rebre el primer desemborsament i ho va poder fer després d'haver signat amb l'Executiu comunitari el document tècnic que estipula com cal verificar el compliment de cada compromís.





El tram dels 10.000 milions del de pla de recuperació d'Espanya depenia de 52 fites i objectius que el Govern ja havia complert, fet que va permetre a la Comissió Europea concloure la seva anàlisi preliminar en només tres setmanes, sense esgotar el termini de dos mesos de que disposava.





MÉS DE 50 REQUISITS





Aquest primer tram depenia de reformes incloses a gairebé tots els components del pla de recuperació del Govern. Vuit formen part del capítol sobre modernització de l'Administració, entre elles la normativa per reduir la temporalitat al sector públic.





També tenia un pes important en aquest desemborsament el component sobre la reforma de la fiscalitat amb mesures com la introducció de la taxa digital, el gravamen sobre transaccions financeres o modificacions curt termini a l'impost de societats i d'impostos indirectes.





En aquest primer desemborsament, a més, s'inclouen mesures del capítol de la reforma laboral, com són la llei que regula el teletreball, la normativa per reduir la bretxa salarial de gènere i l'entrada en vigor del pla d'acció per aturar la desocupació juvenil.





Pel que fa a la reforma de les pensions, el desemborsament d'aquests 10.000 milions estava condicionat a la separació de les fonts de finançament de la Seguretat Social, la revisió de les bonificacions dels plans individuals de pensions i la modificació del complement de maternitat de pensions .





Altres fites i objectius inclosos entre els requisits per accedir a aquest tram d'ajudes directes són l'aprovació de la llei climàtica, l'estratègia de descarbonització fins al 2050, el full de ruta de l'hidrogen, l'estratègia espanyola d'economia circular, el pla de digitalització de pimes o estratègia nacional d'intel·ligència artificial.