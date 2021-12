Batet dóna positiu a Covid i no podrà presidir el Ple del Congrés d'aquest dimarts

Meritxell Batet @ep





La presidenta del Congrés, Meritxell Batet , ha donat positiu a Covid-19 , fet que l'ha obligat a confinar-se i serà el vicepresident primer de la Cambra, el també socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que presideixi aquest dimarts el Ple de la Cambra .





Segons han informat des de la Presidència de la institució, Batet es troba bé i passarà el confinament al seu domicili, com estan fent també els altres membres de la Cambra afligits de coronavirus o aïllats per positius entre els seus familiars.





Per a la sessió plenària d'aquest dimarts, en què s'aprovaran definitivament els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2022, es tornarà a habilitar el vot telemàtic generalitzat per a totes les senyories.





El vot a distància, que s'havia utilitzat durant el gruix de la pandèmia, ja es va tornar a recuperar la setmana passada davant l'augment de casos de Covid, tant fora com dins del Congrés, amb l'objectiu d'evitar desplaçaments innecessaris dels diputats i aglomeracions a l'hemicicle.