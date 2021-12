Una sanitària prepara una dosi de la vacuna contra el Covid-19 /@EP





L'hospital israelià Sheba va començar aquesta setmana un assaig clínic per comprovar tant l'eficàcia com la seguretat d'administrar una quarta dosi de la vacuna contra el Covid-19. En concret, administrarà una nova dosi de Pfizer a 6.000 persones, entre elles 150 sanitaris de l'hospital.





Israel va ser un dels països que més ràpid va administrar les dues primeres dosis de les vacunes als seus ciutadans. També va ser un dels primers països a eliminar restriccions, com l'ús de la mascareta, i tornar-les a implementar a causa de l'augment de casos. Més tard, es va col·locar al capdavant dels països que abans va començar a administrar les dosis de reforç, primer les persones de risc i després la resta de ciutadans per franges d'edat. Ara, és el primer país del món a fer un assaig clínic per aplicar una quarta dosi.





L'estudi en qüestió el portaran a terme en coordinació amb el Ministeri de Salut, que esperarà a conèixer els resultats per començar a aplicar la quarta dosi a les persones immunodeprimides, al personal sanitari i als ciutadans de més de 60 anys. I és que aquesta va ser la recomanació que els experts que assessoren el govern israelià sobre la pandèmia van fer la setmana passada.





"Aquest estudi provarà l'efecte de la quarta dosi de vacuna en el nivell d'anticossos, en la prevenció del contagi i en verificarà la seguretat", va explicar el professor Gili Regev-Yochay, doctor del Sheba.







L'assaig clínic havia de començar ara fa dues setmanes amb un grup més reduït de persones. Tot i això, va haver de retardar-se perquè no es van rebre les aprovacions que necessitaven. Ara que sí que les tenen ja ha començat i s'estudiarà l'efecte de la quarta dosi després d'aplicar-la a 6.000 persones més grans de 60 anys o immunodeficients, a més dels 150 sanitaris esmentats prèviament.





"S'espera que aquest estudi faci llum sobre el benefici addicional d'administrar una quarta dosi i ens porti a comprendre si val la pena administrar una quarta dosi i a qui", ha detallat el doctor.











Amb això, des del govern d'Israel volen frenar una cinquena onada de què té part de la culpa la nova variant Òmicron. Una variant que, malgrat que alguns estudis estimen que qui la contrau té un 80% menys de possibilitats d'acabar hospitalitzat respecte a un infectat amb Delta, té la capacitat de saturar centres d'atenció primària i hospitals atesa la seva alta transmissibilitat.





TERCERA DOSI A ESPANYA





A Espanya, per altra banda, es continua treballant per reforçar la immunitat de totes les persones de risc amb una tercera dosi. Al voltant de 12 milions de persones ja l'han rebut, entre les quals hi ha sobretot ancians de residències, persones immunodeprimides, ciutadans més grans de 60 anys i vacunats amb Janssen.





Però a més, també poden rebre la tercera punxada les persones més grans de 40 anys que van rebre les dues primeres dosis d'AstraZeneca i, en algunes comunitats, els més grans de 50 anys independentment del fàrmac que se'ls administrés la primera vegada.