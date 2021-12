Mor un surfista per l'atac d'un tauró blanc

Tauró blanc @ep





Un surfista ha mort aquest divendres en una platja de Califòrnia per l'atac del que sembla ser un tauró blanc , cosa que ha portat les autoritats locals a demanar a la població que no es banyi en aquestes aigües durant les properes 24 hores.





L'incident ha passat a la platja del Parc Estatal de la Badia del Morro, a la costa central de Califòrnia, segons ha informat a Twitter el Departament de Policia.





L'agent Eric Endersby, citat per ABC News, ha explicat que una banyista va veure una taula de surf i just al costat una persona de cap per avall que va arrossegar fins a la riba amb l'ajuda d'una patrulla.





Semblava que l'home havia patit l'atac d'un tauró. Els serveis d'emergències van acudir al seu auxili però el surfer ja no responia a les seves cures, per la qual cosa només van poder certificar-ne la mort.





Tot i que no hi ha testimonis de l'incident, la mossegada que presenta, que haurà de ser analitzada per un forense, coincideix amb les que sol deixar el tauró blanc, ha assenyalat Endersby.





Les platges de la zona romandran obertes però les autoritats han demanat als veïns que no es banyin les pròximes 24 hores fins que s'aclareixi els fets.





Els atacs de taurons en aquesta zona són poc freqüents. L'últim any, hi ha hagut un total de 33 atacs de taurons a banyistes als Estats Units, tres dels quals amb víctimes mortals, una a Califòrnia, segons dades de la Universitat de Florida, que és on es van produir la meitat dels atacs.