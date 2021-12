L'alcalde de Lleida perd la moció de confiança vinculada als pressupostos

Miquel Pueyo @ep





L'alcalde de Lleida , Miquel Pueyo ( ERC ), ha perdut la qüestió de confiança vinculada a l'aprovació dels pressupostos del 2022 en la votació del ple d'aquest dilluns.





La votació obre un termini de 30 dies perquè es presenti una moció de censura per part d'un candidat o candidata de l'oposició , o en cas contrari s'aprovin automàticament els pressupostos del 2022.





La votació ha comptat amb els 12 vots a favor de l'equip de govern, ERC i Junts, amb l'abstenció del Comú de Lleida, el seu soci de govern fins al juliol, i els vots contra PSC, PP i els regidors no adscrits.





Pueyo ha lamentat que bloquejar els pressupostos "en un any com aquest és una autèntica temeritat, és un impacte a la línia de flotació i de l'economia i la societat lleidatana".





Per part seva, el cap de l'oposició, el socialista Fèlix Larrosa, ha remarcat que "dotze regidors no sumen ni per aprovar el pressupost ni per aprovar el planejament general ni molts altres expedients".





EL COMÚ AFIRMA QUE LA DECISIÓ NO HA ESTAT FÀCIL





Des del Comú, el seu portaveu, Elena Ferre , ha assenyalat que al seu grup la decisió no ha estat fàcil, i que han valorat que "pitjor és mantenir una ficció que no arregla les coses".





El portaveu del PP, Xavier Palau , ha assegurat que l'Ajuntament s'ha convertit "gairebé en un club d'amics on un té una línia vermella amb un grup i un altre amb un regidor" i ha afegit que l'aprovació dels pressupostos no pot estar lligada únicament al projecte d'alberg municipal de barri de Pardinyes.