Detecten pacients a Espanya contagiats amb Òmicron i Delta alhora

Metges estan alertant sobre un altre potencial risc amb el Covid-19: encomanar-se amb dos ceps diferents alhora. Pneumòlegs espanyols han aconseguit confirmar els primers casos d'aquest fenomen a comunitats al nord d'Espanya, amb persones contagiades amb les variants Delta i Ómicron alhora.





De moment els metges no tenen dades de la perillositat d'estar contagiat amb dos ceps alhora, però esperen que no acabi suposant un problema generalitzat ja que les previsions són que Òmicron acabi desplaçant del tot Delta.





Tot i això, demanen extremar les precaucions: " Encara és molt aviat per valorar la situació, perquè és poc temps el que ha transcorregut per saber si aquesta combinació suposa una major gravetat o no i perquè encara són molt pocs casos ", explica Sarai Quirós a La Veu de Galícia,.





De la mateixa manera, la doctora demana no relaxar-se amb Òmicron perquè, encara que sigui veritat que els primers indicis apunten que acaba provocant una malaltia menys per als experts tampoc no és un consol. "Ens preocupa la seva transmissibilitat, perquè no és el mateix que ingressin a l'uci l'1% de mil casos que l'1% d'un milió. Aquest és el risc que veiem", sentencia.