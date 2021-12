El consens torna a fracassar a Espanya: 17 estratègies diferents per lluitar contra la mateixa soca

Barcelona buida amb el toc de queda @ep





Catalunya , Múrcia , Astúries , Navarra i Aragó són, de moment, les comunitats autònomes que han adoptat les restriccions més dures per afrontar la sisena onada del coronavirus, amb la variant 'òmicron', davant d'altres Executius autonòmics, com els de Madrid , Castella-la Manxa , Extremadura i Castella i Lleó , que han optat, a data d'avui, per no prendre mesures addicionals per encarar la pujada massiva dels contagis de Covid-19.





Tot i això, de cara a aquesta última setmana de l'any i amb la vista posada també la nit de Cap d'Any, algunes comunitats autònomes estan estudiant si implanten noves mesures per afrontar el rècord de nous contagis i l'increment de la incidència acumulada.





És el cas, per exemple, del País Basc --que detallarà mesures aquesta mateixa tarda--, Navarra, Cantàbria, Castella i Lleó i la Rioja, que estan mantenint contactes com a comunitats limítrofes per adoptar mesures comunes de cara a aquests dies. També Andalusia ha avançat que prendrà noves mesures la setmana que ve si segueix el ritme de contagis, però descarta tocs de queda.





En qualsevol cas, a les 13.30 hores d'aquest dilluns 27 de desembre, aquestes són les mesures que estan en vigor a cada comunitat autònoma:





ANDALUSIA





-- És obligatori el passaport Covid o una prova diagnòstica negativa per a l'interior d'establiments d'hostaleria, lleure, esbarjo i per a residències de gent gran i hospitals.





-- Es recomana limitar els àpats de Nadal a un màxim de dos nuclis familiars, triar vies públiques amples per evitar aglomeracions a les cavalcades de Reis o les campanades de cap d'any o mantenir taules interiors amb un màxim de deu comensals per a l'hostaleria.





ARAGÓ





-- És obligatori el passaport Covid en hostaleria per a celebracions de més de deu persones, oci nocturn, salons de joc, visites a hospitals, centres socials especialitzats i en grans esdeveniments de més de 500 assistents en tancat i 1.000 en obert.





-- Tancament de l'hostaleria i la restauració a les 00.00 hores.





-- Tancament dels establiments d'oci nocturn a les 02:00 hores.





ASTÚRIES





-- El passaport Covid és obligatori per a l'accés a centres sociosanitaris, equipaments culturals, esportius, de restauració o de lleure.





-- Tancament de l´interior d´establiments de l´oci nocturn.





-- Tancament dels establiments hostalers a la 1.00 com a màxim.





BALEARS





-- És obligatori el passaport Covid en restaurants amb més de 50 places, bars de copes o celebracions que tinguin més de 50 persones. També per als treballadors sanitaris o, si no, la realització de tres PCR setmanals. El Govern balear també vol ampliar el certificat a tots els bars i en altres àmbits.





CANÀRIES





-- El passaport Covid està implantat a les Canàries de forma voluntària. L'amo de l'establiment pot o no demanar als clients el certificat de vacunació.





CANTÀBRIA





-- És obligatori el passaport Covid per accedir a l'interior de l'hostaleria i l'oci nocturn, esdeveniments culturals com el cinema, el teatre i altres recintes d'espectacles i cites multitudinàries i esdeveniments esportius -- en el cas dels dos últims es limita a aquells esdeveniments en què està permès menjar i beure --.





-- Als municipis amb més incidència del virus -els més poblats i tots els que té més de 5.000 habitants- no podrà obrir l'oci nocturn.





-- En aquestes localitats també es reduirà l'aforament en activitats esportives o culturals.





CASTELLA I LLEÓ





-- Sense restriccions obligatòries a Castella i Lleó per a aquestes dates nadalenques.





-- Es recomana, això sí, limitar el nombre d'unitats de convivència i persones a les reunions familiars d'aquests dies.





CASTELLA-LA TACA

-- No hi ha restriccions addicionals a Castella-la Manxa per a aquests dies de Nit de Nadal i Nadal.





CATALUNYA





-- Toc de queda entre les 1.00 i les 6.00 hores.





-- Tancament de l'oci nocturn.





-- Reducció d'aforaments al 70% en diversos sectors.





-- Limit de les trobades socials a un màxim de deu persones.





-- S'exigeix el passaport Covid per a hostaleria, gimnasos i per visitar familiars a residències.





EUSKADI





-- És obligatori el passaport còvid per a hospitals, residències, tota l'hostaleria i restauració, sales de concerts, festivals musicals i altres esdeveniments culturals i artístics en espais tancats, poliesportius i gimnasos.





-- Es recomana reduir i limitar les celebracions familiars de Nadal a un nombre acotat i sense variar-ne la composició.





EXTREMADURA





-- Sense restriccions obligatòries a Extremadura per a aquestes dates nadalenques.





-- Es recomana que les taules no siguin de més de deu persones, i que els nuclis de convivents que es reuneixin siguin "els menys possibles".





GALÍCIA





-- És obligatori el passaport Covid per accedir a l'hostaleria i restauració, lleure nocturn, albergs turístics, i centres, serveis i establiments sanitaris.





-- Prohibits els esdeveniments de còctels de peu i actes de recepció amb aperitiu.





-- Limitació en hostaleria a vuit comensals a l'interior i quinze a la terrassa.





-- Es recomana que els dinars i sopars de Nadal no excedeixin més de vuit o deu persones, preferentment de la mateixa bombolla familiar.





LA RIOJA





-- És obligatori l'ús del passaport Covid per a majors de 12 anys per accedir a locals d'oci nocturn, restaurants amb un aforament superior a 50 comensals, residències, sales de festa i esdeveniments a l'aire lliure de més de 1.000 persones de públic en què sigui possible consumir menjar i beguda.





MADRID





-- No hi ha restriccions addicionals a Madrid per a aquests dies de Nadal.





MÚRCIA





-- Tancament de tota activitat no essencial a partir de la 1 de la matinada.





-- Es limiten els comensals per taula a bars i restaurants a deu a interiors i dotze a exteriors.





-- En lleure nocturn, no es permet l'ús de les pistes de ball i el consum a la barra i als exteriors serà sempre assegut.





-- S'exigeix el passaport Covid per a l'oci nocturn, i opcional als locals de celebracions, restauració i hostaleria.





-- Es recomana evitar concentracions de persones a la via pública.





NAVARRA





-- Obligació del passaport Covid per accedir a bars especials i discoteques, restaurants amb un aforament de més de 60 comensals, per a tot tipus d'espectacles culturals a interiors, residències, hotels i gimnasos.





-- Tancament d'establiments, societats i penyes entre les 1 i les 6 hores.





-- Es recomana que les reunions i celebracions nadalenques es limitin a un màxim de deu persones i a dues unitats familiars.





COMUNITAT VALENCIANA





-- S'exigeix el passaport Covid per accedir a locals d'oci i restauració, independentment de l'aforament, a espais dedicats a activitats recreatius i d'atzar amb menjar, en esdeveniments i celebracions de més de 500 persones i per entrar a hospitals i residències de serveis socials, així com en gimnasos o cinemes, circs, instal·lacions esportives i seus on es consumeixi menjar o beguda.





CEUTA I MELILLA





-- A Ceuta s'exigeix certificat Covid als més grans de 12 anys per accedir a locals interiors d'hostaleria i restauració amb un aforament superior a 50 persones, així com per entrar a discoteques i altres establiments d'oci nocturn o visitar gent gran a residències o a pacients en centres hospitalaris.





-- A Melilla és obligatori el passaport Covid per accedir a l'interior de locals d'hostaleria i dins i fora d'establiments d'oci nocturn o aquells en què es facin activitats com el ball, així com per accedir a residències, centres hospitalaris i penitenciaris.