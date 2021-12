El PP censura que Aragonès "amenaci" el Govern d'Espanya mentre Sánchez guarda "silenci" i "no el posa al seu lloc"

Acte del PP @ep





El Partit Popular ha censurat aquest dilluns que el president de la Generalitat, Pere Aragonès , "amenaci" el Govern d'Espanya mentre el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez , guarda "silenci" i no el posa "al seu lloc".





Així s'han pronunciat diversos càrrecs del partit després que Aragonés hagi exigit al Govern "resultats tangibles" a la taula de diàleg el 2022. "Si la negociació s'encalla hem de començar a construir alternatives", va dir el president de la Generalitat missatge institucional nadalenc pronunciat des de l'escola Rosselló Pòrcel de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).





La vicesecretària d'Organització del PP, Ana Beltrán , ha afirmat que és un president autonòmic "al marge de la llei" que "amenaça el Govern d'Espanya sense que ningú el posi al seu lloc". "Sánchez és còmplice del xantatge independentista", ha asseverat en un missatge al seu compte oficial de Twitter.





"EL GOVERN ÉS OSTATGE DELS INDEPENDENTISTES"





En termes semblants s'ha expressat el vicesecretari de Política Territorial del PP, Antonio González Terol , que ha afirmat que el Govern de Sánchez "és ostatge de l'independentisme i dels colpistes indultats".





"Crec que el millor que podria fer un president del Govern solvent i raonable si ho fos és convocar eleccions generals perquè els espanyols decideixin d'una vegada què és el que volen i si ratifiquin les ximpleries que està fent aquest senyor", ha manifestat a una entrevista a El Toro TV.





A més, Terol ha criticat que Aragonès se n'anés a una escola pública a gravar aquest missatge nadalenc, cosa que ha qualificat de "broma" després que no compleixi la sentència del Tribunal Suprem sobre l'ensenyament en castellà i hagi "muntat un apartheid" al nen de Canet de Mar. Segons ha afegit, tot això és "amb la connivència" del Govern perquè "necessita" aquests vots per mantenir-se a la Moncloa.





"CATALUNYA NO POT SER COM EL LLUNYÀ OEST"





També el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos , ha criticat "el silenci" del president del Govern "davant les noves amenaces" d'Aragonès, i li ha exigit que defensi la sobirania nacional davant els independentistes". "Catalunya no pot ser com l'oest llunyà, no pot ser una part d'Espanya on no es compleixi la llei", ha advertit.





En roda de premsa a Màlaga, Montesinos ha assenyalat que Aragonès, "segueix fent xantatge i amenaçant tots els espanyols amb tornar a incomplir la legalitat, amb tornar a donar un cop d'Estat, amb intentar fer miques la Constitució que tenim tots els espanyols" , advertint que el dirigent català "parla de nou de dret d'autodeterminació i d'amnistia".





"¿Han escoltat el president del Govern censurar-lo? ¿Truncarà el president del Govern els seus acords amb aquells que estan avui amenaçant amb la igualtat de tots els espanyols i la sobirania nacional?". "Sí o no, que respongui Sánchez", ha dit Montesinos.