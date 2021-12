L'oci nocturn de Catalunya demana mesures cautelars urgents al TSJC per obrir la nit de Cap d'Any

Macrofesta a la nitVella @ep





El sector de l'oci nocturn ha presentat aquest dilluns un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en què demana mesures cautelars urgents per suspendre les restriccions actuals a Catalunya i poder obrir la nit de Cap d'Any .





El recurs assegura que aquestes mesures són "il·legals perquè són inconstitucionals", segons ha explicat el secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas, en declaracions a la premsa aquest dilluns.





Demanen la suspensió del toc de queda, del límit de deu persones en reunions, de les restriccions en aforament i horari a la restauració i al tancament de l'oci nocturn . El sector ha demanat que el TSJC faci "un pronunciament urgent" per, en les seves paraules, salvar la nit de Cap d'Any.





Boadas ha apuntat que les comunitats autònomes "no poden decretar mesures restrictives de drets per a la contenció de la pandèmia" i que fer-ho és inconstitucional. El recurs s'ha presentat amb l'assessorament de la plataforma d'Empresaris Afectats per la Covid-19 (Peacovid-19).





Fecasarm va avançar la setmana passada que aquest dilluns presentaria davant el TSJC un recurs contra les restriccions per a la suspensió urgent i "salvar", així, la nit de final d'any.





La resolució, que va publicar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) dijous passat, va entrar en vigor dijous a la matinada a divendres, i no es podia impugnar fins aquest dilluns en ser divendres "un dia inhàbil a efectes judicials" .