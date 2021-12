Per què algunes persones no s'infecten de Covid-19?

@ep





Milions a tot el món han tingut algun tipus de fregament amb el Covid-19 , i altres han desenvolupat la seva immunitat a través de les vacunes. No obstant això, encara hi ha persones que mai no han donat positiu pel virus, i algunes investigacions noves suggereixen que certs individus poden ser més resistents al virus que altres.





No hi ha una raó oficial per la qual algunes persones puguin resultar resistents a una infecció per Covid, encara que acaben exposades al virus a través d'un contacte proper. No obstant això, una nova investigació realitzada recentment per UCL podria haver donat una mica de llum sobre l'assumpte.





Han suggerit que el fet que algunes persones evitin el Covid podria tenir a veure amb la reacció de les seves cèl·lules T - o els glòbuls blancs- al nostre cos que ens ajuden a combatre infeccions, i també amb l'exposició prèvia a altres coronavirus com el refredat comú.





La investigació, publicada a Nature ugereix que les 'cèl·lules T de memòria', que poden haver-se generat en algunes persones quan lluiten contra els refredats i similars, i aquestes poden activar-se quan el virus Covid ingressa al cos. Això els porta a netejar el virus i eliminar-lo del cos abans que tingui l'oportunitat de començar a causar algun dany.





Per això, el virus no roman en el sistema el temps suficient per causar símptomes o crear anticossos, cosa que genera un resultat negatiu a la PCR o d'antigens.





"Tothom té proves anecdòtiques de persones exposades però que no van sucumbir a la infecció", va explicar Leo Swadling, immunòleg de l'University College London i autor principal de l'article. "El que no sabíem és si aquestes persones realment van aconseguir evitar completament el virus o si ho van eliminar de forma natural abans que fos detectable mitjançant test".





L'estudi es va dur a terme en 731 treballadors de la salut durant la primera onada de la pandèmia, i els resultats van mostrar que 58 no van donar positiu per a Covid malgrat estar en un entorn d'alt risc. Tot i això, la investigació va mostrar que aquestes persones van experimentar un augment en l'activitat de les cèl·lules T, cosa que suggereix que és possible que ja tinguessin "cèl·lules T de memòria" que van eliminar una infecció per Covid del seu cos.





Es creu que la investigació podria utilitzar-se per crear noves vacunes que es dirigeixin a les cèl·lules T en lloc de la resposta d'anticossos, cosa que podria brindar una protecció més duradora.