A la presó una vident televisiva per presumptament estafar 31.000 euros una clienta

La secció 8 de l' Audiència de Barcelona ha condemnat aquest dilluns a 2 anys i mig de presó una vident televisiva i responsable d'un gabinet esotèric, el seu fill i un altre treballador del gabinet per presumptament estafar 31.000 euros una clienta aprofitant-se que passava per un "mal moment".





A la sentència, se'ls condemna per un delicte continuat d'estafa i a una inhabilitació per a tota activitat econòmica referida a l'esoterisme durant el mateix temps.





L'acusació també demanava acusar-los d'un presumpte delicte de pertinença a grup criminal, però la sala ha absolt els tres acusats d'aquest delicte.





El 2016, la víctima "que estava en un forat i no sabia sortir", va veure el programa de la vident a la televisió i va decidir acudir a la seva consulta de Barcelona , que li va fer les cartes i li va pronosticar la seva mort imminent i la de les seves mascotes , per patir de mal dull.





L'acusada, "creant en la víctima un estat de por i inseguretat" a causa dels seus problemes familiars i de salut, per resoldre els seus problemes i amb l'ànim de beneficiar-se econòmicament, va dir a la dona que contactés amb els altres dos acusats, que li van confirmar els pronòstics que li acabava de fer l'acusada.





La víctima els va entregar 4.400 euros en efectiu, segons ells li havien indicat, "dient-li que tot se solucionaria més ràpid si pagava en metàl·lic".





Durant els següents dies, els acusats van explicar a la víctima un cas semblant que havien tingut al gabinet i que havia acabat amb la mort de la filla de la família , “contribuint a transmetre una por cerval per la seva vida que la va portar a acatar tot allò que els acusats li van anar dient".





A la segona cita, li van tornar a indicar que "el seu mal era tan greu que necessitava l'ajuda d'altres persones" com del Pare Giorgio, que era capellà al Vaticà, i que per sol·licitar el seu ajut havia de pagar 10.000 euros perquè el pare se n'anés a Jerusalem per salvar la vida de l'afectada.





Tres dies més tard, els condemnats li van dir que el Pare Giorgio havia patit un accident en baixar de l'avió "per culpa seva", i li van demanar 17.000 euros pels serveis del presumpte accidentat, encara que li van tornar a demanar 10.000 més perquè així pogués salvar abans de Nadal.





La víctima va tornar al Gabinet informant que ja no li quedava efectiu, però els acusats, segons la sentència, li van tornar a demanar 3.000 euros perquè el Pare Giorgio enterrés unes peces seves a Jerusalem "per salvar-les".





LA VÍCTIMA ESTAVA EN UN "ESTAT DE GRAN FRAGILITAT"





La dona va intentar trucar els dies posteriors al Gabinet per reclamar les factures dels suposats serveis que havia abonat, fins que es va presentar a les oficines amb una gravadora a la bossa, que els acusats el van detectar i el van sostreure.





La sentència destaca "l'estat de gran fragilitat i vulnerabilitat emocional (de la víctima), conseqüència d'una síndrome ansiós-depressiva amb estrès emocional que arrossegava des de feia anys conseqüència de diverses patologies traumatològiques que se li havien diagnosticat", per la qual cosa el 30 de setembre de 2015 li van concedir als 57 anys la jubilació per Incapacitat Permanent amb Grau d'Invalidesa Absoluta.





La víctima ha renunciat a ser indemnitzada pels fets, i la sentència recull que "el seu objectiu només és que els acusats no tornin a cometre fets semblants amb altres persones".