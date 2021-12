El Consell de Ministres aprova la reforma laboral amb una advertència de la patronal: "allò que s'ha pactat no es toca"

Arxiu /@EP





El Consell de Ministres aprova aquest dimarts, 28 de desembre, el Reial Decret-Llei amb els canvis en la legislació laboral acordats amb la patronal i els sindicats i que, entre altres punts, modifica la contractació temporal, recupera la ultraactivitat dels convenis i estableix un nou model d'ERTO.





Amb la validació d'aquesta norma abans que s'acabi l'any -estarà en vigor i publicada al BOE aquest dimecres 29- el Govern central compleix amb uns dels compromisos adquirits amb Brussel·les en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència. D'aquesta manera, Espanya s'assegura accedir al desemborsament d'una "nova fornada" de fons europeus la primavera del 2022.





Després de mesos d'intenses negociacions, la setmana passada es va aconseguir tancar un acord amb les patronals CEOE i Cepyme i els sindicats UGT i CCOO, que des de l'Executiu van qualificar d'“històric”.





ELS PUNTS CLAU DE LA REFORMA





El pacte suposa modificar alguns aspectes de la reforma laboral realitzada pel PP el 2012, en recuperar la ultraactivitat dels convenis i la prioritat del conveni sectorial en matèria salarial. A més, estableix les bases d'un nou model d'ERTO que serveixi d'alternativa a l'acomiadament davant de crisis o reconversions sectorials i introdueix diversos canvis per frenar l'excessiva temporalitat del mercat laboral espanyol.









Entre aquests, que el contracte de treball ordinari sigui l'indefinit i que els temporals només es puguin subscriure per circumstàncies de la producció o per substitució de persona treballadora amb dret a reserva del lloc de treball. En aquest contracte per circumstàncies de la producció, la durada màxima serà de 6 mesos, ampliable a 1 any per conveni col·lectiu sectorial.





També s'endureixen les sancions per a l'ús indegut de contractes temporals i es fixa que els temporals fraudulents seran convertits en indefinits, així com els que acumulin 18 mesos de feina en un termini de 24 mesos.





LA CEOE NO ACCEPTA CANVIS





De cara a la tramitació parlamentària de la norma, el Govern de l'Estat s'ha mostrat confiat a sumar un "gran suport parlamentari", segons ha assenyalat aquest dilluns el ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, en declaracions a la cadena Cope. Escrivá ha qualificat la reforma d'"ambiciosa" i ha destacat que respon "aclaparadorament" als "problemes de fons i insuficiències" del mercat laboral.





Per la seva banda, el president de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha advertit aquest dilluns al Govern de Sánchez, davant la tramitació parlamentària de la reforma laboral, que "allò que s'ha pactat no es toca" i que si s'introdueixen canvis no tindria sentit tornar a seure a negociar. "Si jo arribo a un pacte i es canvia, no sé per què haig de seure en una taula en següents ocasions", ha afegit Garamendi en declaracions a RNE.