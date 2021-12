L'evasió fiscal costa 2.000 euros per a cada contribuent, segons el Gestha

Euros, arxiu /@EP





El sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) ha reclamat aquest dilluns que també es facin públics els deutes descoberts i sancions imposades a multinacionals, grans corporacions empresarials i persones amb grans rendes -encara que no siguin moroses- quan superin el milió d'euros.





Gestha valora en un comunicat després de la publicació de la llista de morosos, el límit de la qual s'ha reduït fins a 600.000 euros, que s'hagi baixat aquest llindar "com a pas positiu per millorar la transparència del funcionament i les actuacions de l'AEAT, així com el compliment tributari".





Tot i això, el sindicat insisteix que la llista de morosos és bàsicament d'una llista de "desnonats" dels quals bona part mai pagaran els seus deutes i explica que en aquesta llista es confon els defraudadors amb simples deutors, ja que no s'assenyala l'origen del deute.





El president de Gestha, Carlos Cruzado, assenyala que a Espanya la "factura" del frau i l'evasió fiscal per a cada contribuent puja fins a 2.000 euros a l'any, "que els ciutadans es veuen obligats a pagar per mantenir les despeses públiques compensant el forat per qui escapen els defraudadors".