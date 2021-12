Ayuso sobre la reforma laboral: "és innecessària, ineficaç i s'ha fet de cara a la galeria"

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso /@EP







La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rebutjat aquest dilluns la reforma laboral per considerar que és “innecessària”, “ineficaç” i s'ha fet “de cara a la galeria" perquè la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, "pugui acontentar els seus".





El Govern central ha aconseguit tancar un acord amb la patronal i els sindicats que modifica aspectes clau de la regulació laboral, com ara la contractació o la prevalença de convenis, cosa que permetrà complir amb un dels compromisos fixats amb Brussel·les abans de final d'any. La norma anirà al Consell de Ministres aquest dimarts, 28 de desembre.





En declaracions als periodistes durant una visita a Sant Martí de Valdeiglesias, Díaz Ayuso ha assenyalat que la reforma laboral "no resol cap dels problemes que actualment té el mercat laboral" com la seva "rigidesa" que "l'únic que provoca és que els empresaris i els autònoms que estan desitjant contractar més persones no ho facin".





Per a la presidenta madrilenya, “és una mesura ineficaç i que atempta contra una, que ha demostrat, la del Partit Popular en el passat, que va ser capaç de crear més de 2,5 milions de llocs de treball”.