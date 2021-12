Sánchez posposa la Conferència de Presidents a “primers” de febrer

El president del Govern, Pedro Sánchez /@EP







El president del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez, ha anunciat que la Conferència de Presidents que estava previst que se celebrés de forma presencial a La Palma el proper mes de gener, es posposa per a primers de febrer.





Sánchez ha informat d'aquest retard en la compareixença a l'illa canària durant la vuitena visita des que va començar l'erupció del volcà i la primera després de donar-se per finalitzada.





El cap de l'Executiu, després de recordar la situació provocada per la variant òmicron de coronavirus, ha dit que "d'aquí a poques setmanes" se celebrarà aquesta Conferència de Presidents a La Palma. Ha recordat que no serà al gener com estava previst inicialment, però ha recalcat que espera que es pugui concretar a primers del mes següent.





Una Conferència que ha dit que tindrà un element central consistent en el debat sobre com continuar millorant i enfortint el sistema nacional de protecció civil. "Estem en un moment en què tots som molt conscients de la importància de tenir un sistema de protecció civil que ens protegeixi i doni resposta a qualsevol eventualitat i emergència per greu que sigui, com l'erupció del volcà", ha afegit.





DE DESEMBRE A FEBRER





La idea inicial és que la trobada entre caps de govern regionals fos durant el mes de desembre, però posteriorment i davant de la continuïtat de l'activitat volcànica, l'Executiu central la va posposar per al gener.





Aquest dilluns Sánchez ha tornat a retardar al febrer aquesta propera cita presencial juntament amb els presidents autonòmics, amb els quals preveu continuar reunint-se telemàticament cada deu dies aproximadament per avaluar la situació provocada per la pandèmia de coronavirus.