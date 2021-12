ERC sobre el baròmetre municipal: "mostra el malestar de la gent amb el Govern de Colau"

La regidora del grup municipal d'ERC, Elisenda Alamany /@EP







La regidora del grup municipal d'ERC, Elisenda Alamany, ha afirmat que els resultats del baròmetre municipal mostren "el malestar de la gent" amb el Govern de Colau, del qual ha remarcat que ha obtingut la pitjor nota de la història d'un govern municipal, segons ella.





En un comunicat aquest dilluns, Alamany ha dit que aquest malestar "es tradueix en valoracions negatives i pessimisme, que no s'explica tant per la situació econòmica, sinó per la desconnexió del govern i la falta d'un projecte de futur per a la ciutat".





"Es confirma un mandat perdut, un mandat on ho han aconseguit. Creiem que nosaltres els hauríem aconseguit i ho aconseguiríem millor si ERC lidera el futur d'aquesta ciutat", ha sostingut.