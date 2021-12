Artadi: "tot pot anar a pitjor a Barcelona"

La presidenta de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi /@EP







La presidenta del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, ha assegurat que els resultats del baròmetre municipal confirmen la "sensació de deixadesa i decadència" dels barcelonins.





En un comunicat aquest dilluns, ha assegurat que l'enquesta demostra que "tot encara pot anar a pitjor" a Barcelona i veu comprensible que l'alcaldessa, Ada Colau, rebi una puntuació d'un 4,2, la més baixa de tots els alcaldes de la ciutat, segons ella.





"La ciutat no es mereix aquest desgavell. Els veïns mereixen una ciutat segura, neta, connectada, oberta, dinàmica i pròspera, i han de saber que hi ha una alternativa, que no s'han de resignar i que sortir d'aquesta degradació és a les mans de tots", ha defensat Artadi.