Aquesta és la radiografia de l'Afganistan quatre mesos després de la invasió talibana

Dones afganeses, arxiu /@EP





Des que l'Afganistan va ser presa pels talibans en ple agost, diferents mitjans relaten que el país està autènticament destrossat. La seva economia es troba enfonsada i la manera que té la regió per sobreviure és únicament gràcies a donacions internacionals. Amb un sistema incapaç de resoldre els problemes que tenen els ciutadans, no és estrany que no hi hagi diners, tampoc, per als hospitals.





L'Organització Mundial de la Salut ja ha advertit sobre milions de nens que pateixen desnutrició, i les Nacions Unides diuen que el 97% dels afganesos aviat viuran per sota del llindar de la pobresa.





Per a milions de persones que viuen en campaments per a desplaçats o que se sentin fora dels ministeris del govern a la recerca d'ajuda, l'única font de calor és arraulir-se al voltant de fogueres obertes de llenya, explica l'agència AP.





AJUDA INTERNACIONAL





Gairebé el 80% del pressupost del govern anterior de l'Afganistan va venir de la comunitat internacional. Aquest "líquid", ara tallat, va finançar hospitals, escoles, fàbriques i ministeris governamentals. Però la situació ha canviat. A l'Afganistan dels talibans no hi ha diners.





Les sancions han paralitzat els bancs mentre l'ONU, els Estats Units i altres lluiten per trobar la manera de fer arribar centenars de milions de dòlars d'ajuda humanitària als afganesos sense passar per alt els talibans, fins i tot quan no hi ha senyals immediats de la corrupció generalitzada que va caracteritzar les administracions anteriors.





LA FAM





Per a molts dels més pobres de l' Afganistan, el pa és el seu únic aliment bàsic, apunta AP. Les dones fan fila davant de les fleques de la ciutat, els nens petits arriben abans de l'alba per comprar pa. La majoria lluita per trobar menjar i combustible.





Les estadístiques proporcionades per l'ONU són ombrívoles: amb 24 milions de persones a l'Afganistan, al voltant del 60% de la població, pateixen gana aguda. Fins a 8,7 milions d'afganesos estan bregant amb la fam.





EDUCACIÓ?





L'escola per a nenes sota els talibans és irregular i en moltes províncies no se'ls permet assistir a l'escola després del sisè grau, però a més de 10 províncies les escoles estan obertes. La comunitat internacional està treballant en maneres d'ajudar les escoles que estan obertes mentre anima els talibans a obrir-ne la resta.





En algunes àrees, com la província occidental d'Herat, els mestres i els pares pacten amb els líders locals dels talibans perquè obrin escoles. Tal com informa AP, a centres com Tajrobawai Girls High School a Herat, això està donant els seus fruits.





DE CAMÍ A EUROPA





Fa mesos, l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats va advertir sobre un èxode massiu d'afganesos si es permetia que Afganistan caigués lliurement a les mans dels talibans i, per tant, en un abisme econòmic.





L'èxode ja ha començat quan milers de persones surten de l'Afganistan cap a l' Iran desesperats. Per centenars, omplen autobusos que els porten des d'Herat a la propera província de Nimroz, des d'on fan el perillós viatge cap a l'Iran. Alguns esperen anar més lluny, a Turquia i, finalment, a Europa, malgrat la creixent determinació d'Europa de mantenir fora els immigrants.