Salut recorda que els positius amb automostra no han d'anar al CAP a confirmar-ho

PCR, arxiu /@EP





La Conselleria de Salut de la Generalitat ha recordat que les persones que donin positiu per Covid-19 amb un test d'antígens ràpid d'automostra no han d'anar al centre d'atenció primària (CAP) a repetir la prova per confirmar-ne el diagnòstic.





En un comunicat aquest dilluns, la Conselleria ha apuntat que aquestes persones sí que s'han de confinar en qualsevol cas durant 10 dies. En aquest supòsit, poden contactar telemàticament amb el CAP si no necessiten tramitar la baixa i no tenen símptomes o són lleus perquè s'afegeixi el positiu a la seva història clínica i donar la llista dels contactes estrets.





En cas que necessitin la baixa, igualment han de contactar “preferiblement de forma telemàtica” amb el CAP, i únicament si els símptomes empitjoren o si la persona es troba malament, anar al CAP o trucar al 112.





Fonts de la Conselleria han aclarit a Europa Press que aquestes consideracions formen part de la fase 2 de mitigació del protocol Covid, en vigor des de la setmana passada.