La Generalitat preveu que la presó de la Zona Franca estigui a punt el 2025

Terreny on es construirà la nova presó /@EP





La Generalitat destinarà 36,6 milions d'euros per construir una nova presó, de règim obert, a la Zona Franca de Barcelona, que acollirà presos dels centres de Trinitat Vella i de la unitat oberta d'homes de Wad-Ras.





En un comunicat aquest dilluns, han explicat que la conselleria de Justícia acaba d'obrir el procés de licitació, i que preveu que el nou centre comenci a funcionar el 2025.





Han anunciat que les noves instal·lacions per a interns en règim obert ocuparan un solar de 6.500 metres quadrats i que tindran una capacitat de 800 places, fet que supera les 603 que sumen entre la Trinitat Vella i la unitat oberta d'homes de Wad-Ras.





Des de Justícia han manifestat que afegiran 200 places més per al compliment de penes en contacte progressiu amb la societat.





TRINITAT VELLA



La presó de la Trinitat Vella es va inaugurar el 1963 com a presó de dones, i tres dècades més tard es va convertir en un centre penitenciari per a joves.





El 2008 va ser reconvertida com a centre per a interns que durant el dia treballen a l'exterior, però que entre setmana tenen l'obligació de dormir-hi, encara que actualment "les instal·lacions ja han arribat al final de la seva vida útil i no responen a les necessitats actuals d'aquesta modalitat de compliment de condemna".





La construcció d'aquest centre de règim obert a la Zona Franca permetrà que als terrenys on hi havia la presó de la Trinitat Vella es construeixin habitatges de protecció oficial, equipaments i zones verdes.