Els Estats Units redueixen de 10 a 5 dies la quarantena per a positius

Els Centres de Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC) han anunciat aquest dilluns la reducció de 10 a 5 els dies d'aïllament per a pacients que hagin donat positiu en coronavirus.





Després d'aquests cinc dies d'aïllament, els pacients hauran de fer servir mascareta durant cinc dies més sempre que estiguin a prop d'altres persones. Segons les autoritats sanitàries, les dades apunten que la majoria dels contagis es produeixen en el dia o els dos dies anteriors a tenir símptomes i els dos o tres dies següents.





A més, les noves recomanacions canvien els períodes d'aïllaments per a contactes: els qui no estiguin vacunats o no s'hagin posat la tercera dosi faran cinc dies d'aïllament i després utilitzaran mascareta cinc dies més. Si l'aïllament no és possible, s'haurà de fer servir una mascareta ben ajustada tipus N95 durant deu dies després del contacte.





Els qui hagin rebut la dosi de reforç no hauran de fer quarantena després d'un contacte, però sí que hauran de dur mascareta durant deu dies. Si hi ha símptomes, s'hauran d'aïllar fins que donin negatiu en un test.





BIDEN: "NO ÉS COM AL MARÇ DE 2020"





El president dels Estats Units, Joe Biden, ha insistit que la situació de la pandèmia de covid-19 "no és com al març de 2020". "Estem preparats i sabem el que cal per salvar vides, protegir a les persones i mantenir obertes les escoles i les empreses", ha dit en una reunió telemàtica amb l'Associació Nacional de Governadors.





"Òmicron és motiu de preocupació, però no hauria de ser motiu de pànic. Si estàs completament vacunat i reps la vacuna de reforç, estàs altament protegit. Si no estàs vacunat, corres un alt risc d'emmalaltir greument per covid-19, ser hospitalitzat i, en casos rars, fins i tot morir", ha subratllat el mandatari nord-americà, segons recull un comunicat de la Casa Blanca.





Biden ha afegit que s'han quadruplicat les farmàcies que ofereixen proves gratuïtes contra la covid-19: hi ha més de 20.000 llocs on els ciutadans nord-americans poden comprar-se aquests test i, en molts casos, reservar cita en línia per minimitzar l'espera.





Així mateix, s'ha passat de 46 milions de proves de venda lliure contra el virus a gairebé 200 milions al desembre, unes dades que són "gràcies a la bona feina", segons Biden.





"Sabem que amb un augment dels casos i desenes de milions de persones no vacunades, (es preveu) un augment de les hospitalitzacions. Els nostres hospitals es collapsaran tant en termes d'equip com de personal. Per això, hem posat a disposició milions de bates, guants, mascaretes i ventiladors. Estem mobilitzant 1.000 metges, infermeres i metges militars addicionals per ajudar el personal dels hospitals", ha dit Biden.





VOLS NACIONALS





Per la seva banda, l'assessor mèdic principal de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha dit que ha de considerar-se el desenvolupament d'una regulació sobre vacunació per a aquells viatgers que agafin vols nacionals.





"Crec que que hauria de considerar-se seriosament fer això amb vols domèstics", ha dit Fauci aquest dilluns a la cadena nord-americana MSNBC, segons recull Bloomberg, i ha avisat també la població que eviti les grans festes en nit de cap d'any.





Durant la reunió telemàtica d'aquest dilluns, Biden ha dit que els governadors li havien preguntat a Fauci sobre els nous requisits per als viatges amb avió. El grup de pressió de les principals aerolínies nord-americanes, Airlines for America, ha declarat que l'Administració havia indicat que aquesta decisió no arribarà en el curt termini.





"L'Administració ens ha informat que no hi ha una proposta de política imminent pel que fa als requisits dels viatges nacionals i ens fem ressò de les preocupacions expressades sobre la implementació i aplicació d'aquesta política", ha dit el grup en un comunicat, segons recull Bloomberg.