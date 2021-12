Espanya suma 214.619 casos i 120 morts per Covid-19

Test d'antígens @ep





Les comunitats autònomes han notificat aquest dilluns al Ministeri de Sanitat 214.619 nous casos de COVID-19 , 23.311 diagnosticats en les últimes 24 hores. Aquestes xifres són molt superiors a les del mateix dia de la setmana passada, quan es van notificar 79.704 positius, fet que evidencia la gran tendència a l'alça en l'evolució de la pandèmia.





La xifra total de contagis a Espanya ja s'eleva a 5.932.626 des de l'inici de la pandèmia, segons les estadístiques oficials. La incidència acumulada els últims 14 dies per 100.000 habitants se situa en 1.206,21, davant de 911,31 de dijous, últim dia en què es van registrar dades. Les dues setmanes passada s'ha registrat un total de 572.355 positius.





A l'informe d'aquest dilluns s'han afegit 120 noves morts, en comparació de 85 dilluns passat. Fins a 88.793 persones amb prova diagnòstica positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya, segons les dades recollides pel Ministeri. La darrera setmana han mort 200 persones amb diagnòstic de COVID-19 positiu confirmat a Espanya.





Actualment, hi ha 9.530 pacients ingressats per COVID-19 a tot Espanya (7.924 dijous) i 1.715 a UCI (1.515 dijous). Les últimes 24 hores, s'han produït 1.380 ingressos (1.135 dijous) i 534 altes (929 dijous). La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa al 7,69% (6,40% dijous) ia les UCI al 18,26% (16,27% dijous).





Entre el 7 i el 27 de desembre, les comunitats autònomes han fet 2.230.127 proves diagnòstiques, de les quals 1.267.340 han estat PCR i 962.787 tests d'antígens, amb una taxa global per 100.000 habitants de 4.742,31.





Mentrestant, la taxa de positivitat se situa en el 17,94%, davant del 14,65% de dijous. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que aquesta dada es trobi per sota del 5% per considerar com a 'controlada' la propagació del virus.