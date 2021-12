Rússia acusa l'OTAN d'estar "preparant-se" per a un conflicte "a gran escala" i "d'alta intensitat"

Vladimir Putin @ep





El viceministre de Defensa rus, Alexander Fomin, ha afirmat que l' OTAN s'està "preparant" per a un conflicte "a gran escala" amb Moscou i ha manifestat que el bloc identifica des de fa anys el país com "la principal font d'amenaça".





" L'organització militar del bloc ha estat completament reorientada cap a la preparació d'un conflicte armat a gran escala i d'alta intensitat contra Rússia ", ha assenyalat Fomin durant una sessió informativa per a agregats militars i representants d'ambaixades a Moscou.





Així, ha recordat que encara segueix dreta la Declaració de Roma, on "es determina que Rússia i l'Aliança Atlàntica no es consideren adversàries" i ha afegit que aquesta postura "va ser confirmada a la Cimera del Consell Rússia-OTAN el 2010 a Lisboa ".





" Cada any, l'OTAN realitza 30 grans exercicis en què elaboren escenaris per fer operacions militars contra Rússia ", ha dit, abans de criticar obertament l'augment de maniobres al mar Negre, tal com ha recollit l'agència russa de notícies Sputnik . "Recentment, l'Aliança Atlàntica ha passat a la pràctica de provocacions directes associades amb un alt risc de passar a un enfrontament armat", ha advertit, abans d'incidir que un destructor britànic va entrar a aigües territorials russes al juny.





En aquesta línia, ha apuntat a un augment del 60% dels vols d'avions de reconeixement al mar Negre respecte al 2020 i ha puntualitzat que "a Europa de l'Est es manté de forma permanent la presència d'uns 13.000 soldats d'estats del bloc que no pertanyen a la regió".





Fomin ha argüit a més que durant els últims sis anys la despesa militar de l'OTAN va créixer un 31%, amb una despesa total entre tots els seus estats membre superior en més de 18 vegades a la de Rússia, alhora que ha culpat del "lamentable" estat de les relacions entre Moscou i el bloc a l'ús de "mètodes híbrids" per part de l'Aliança.





D'altra banda, ha assegurat que el deteriorament de les relacions va començar abans de l'annexió de Crimea per part de Rússia el 2014 i ha defensat que "des del final de la Guerra Gria, Rússia ha intentat repetidament trobar noves formes d'interacció amb l'OTAN , crear per a tots un sistema estable i equitatiu de seguretat europea”.





"Seria incorrecte creure que el deteriorament de les relacions entre Rússia i l'OTAN va començar el 2014", ha valorat, abans de posar èmfasi que el bloc ha ignorat els interessos de Moscou i es nega a dialogar. "Les converses mantingudes entre el 2016 i el 2021 van mostrar que l'Aliança no està a punt per a una conversa seriosa entre militars", ha dit.





D'aquesta manera, ha ressenyat que el bloc "evadeix prendre decisions específiques sobre la desescalada i rebutja consistentment qualsevol iniciativa russa" i ha argumentat que la negativa a coordinar accions amb Rússia va ser una de les raons del "fiasco" que "va patir l'OTAN a Afganistan".





Les paraules de Fomin han arribat un dia després que el viceministre d'Exteriors rus, Sergei Riabkov, alertés que hi ha una amenaça real d'una nova crisi dels míssils i demanés que es tinguin en compte les propostes de Moscou sobre unes garanties de seguretat , davant l'augment de les tensions amb els Estats Units i l'OTAN.