Catalunya, en risc per forts vents aquest dimarts

El risc per vent i per fenòmens costaners afectarà aquest dimarts 17 províncies de nou comunitats autònomes, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que espera una jornada marcada amb poques pluges, cels assolellats, ascens de temperatures i vents forts a Galícia, la serralada cantàbrica, Pirineus, sistema Ibèric, costa de Catalunya i zona de Llevant.





En concret, el risc per fenòmens costaners serà groc a les províncies costaneres de Tarragona, Pontevedra, Lugo, Astúries, Cantàbria, Biscaia, Guipúscoa, Eivissa i Formentera.





A més, hi haurà risc (groc) per vents de fins a 70 o 80 quilòmetres per hora a Barcelona, Tarragona, Lleida , Saragossa, Terol, Castelló, València, Alacant, Eivissa, Formentera i Osca.





Quant a les temperatures màximes, a totes les ciutats superaran els 10 graus centígrads (ºC). La més baixa s'espera a Burgos, amb 11ºC, però a la major part de les capitals es passarà de 13 a 15 graus. Fregaran o arribaran als 20ºC a Barcelona, Girona, Oviedo, Àvila, Bilbao, Badajoz, Cadis, Còrdova, Ceuta, La Corunya, Sant Sebastià, Ceuta o Melilla.