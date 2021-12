Menjar raïm és la tercera causa d'ennuegament en menors de 5 anys

Raïm @ep





El raïm és el tercer aliment que més asfíxies provoca en nens menors de cinc anys, per darrere de les salsitxes i els caramels, segons la Societat Espanyola d'Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap Coll (SEORL-CCC) , que recomana extremar les precaucions de la seva consum sobretot en nens menors de 5 anys i en persones més grans de 65, els més vulnerables a patir asfíxia.





Aquesta fruita comparteix amb les salsitxes la característica de ser un aliment tou amb una pell suau i una mica flexible i amb els caramels la seva forma perfecta per quedar-se encaixada a la gola dels més petits.





Així, aconsellen no donar raïms a aquests primers per la mida de les vies respiratòries, pel reflex de deglució immadur i per la dentadura incompleta. També han de tenir cura amb més grans de 65 anys i els que pateixen disfàgia, un trastorn de la deglució que consisteix en la dificultat per mastegar o empassar i que afecta més de dos milions d'espanyols.





Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) de l'any 2020 reflecteixen que els ennuegaments accidentals van ocasionar 2.511 morts, el 11% dels quals es produeixen per la ingesta d'aliments. Amb aquestes dades els ennuegaments i sufocació accidental ja són la segona causa de mort accidental a Espanya per darrere de les caigudes.





Per això, consideren "convenient" que els adults tinguin unes nocions bàsiques de primers auxilis per conèixer què cal fer en cas d'ennuegament . De la mateixa manera, en cas d'accident, també és recomanable acudir immediatament a un servei d'urgències perquè un especialista en otorinolaringologia pugui valorar-lo.