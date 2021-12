Detinguts per l'estranya mort d'un empresari a l'Hotel Palace, a qui es van passar drogant per robar-lo

Agents de la Policia Nacional @ep





La Policia Nacional ha detingut dos individus com a presumptes autors de l'estranya mort d'un empresari trobat a finals del mes d'octubre passat a l'habitació de l'hotel Palace de Madrid , ha informat aquest dimarts la Prefectura Superior de la Policia de Madrid en una nota de premsa.





La víctima, morta durant el Pont de Tots Sants, és José Rosado, un home de 42 anys d'origen porto-riqueny, exconseller delegat de Fills de J. Barreras, la drassana privada espanyola més gran, segons ha informat l'entitat en un comunicat enviat als mitjans. El cos va ser reclamat per la seva família per ser enterrat a Miami.





Es tractava d'una mort estranya, ja que el cadàver no mostrava signes de violència . No hi havia lesions, ni blaus ni indicis d'asfíxia, per la qual cosa al principi podria semblar una mort natural, encara que l'habitació estava regirada i hi faltaven algunes coses. No obstant això, les indagacions dutes a terme pel Grup V d'Homicidis de la Brigada Provincial de Policia Judicial, aviat van revelar tot el contrari.





La investigació va començar poc després que els empleats de l'hotel van informar els agents del succés el 30 d'octubre. Iniciades les gestions per a l'esclariment de la mort, juntament amb les dades obtingudes pels especialistes en Policia Científica, van permetre als agents identificar dos homes amb qui se'ls havia vist a l'establiment hoteler.





A més, les anàlisis toxicològiques van constatar que a l'organisme de la víctima hi havia grans quantitats de substàncies psicotròpiques que combinades amb l'alcohol li van provocar un efecte depressor fins a la mort.





Quan la víctima va perdre el coneixement li van ser sostrets objectes de valor, així com la targeta de crèdit, targeta que va ser posteriorment utilitzada en dos establiments de la localitat madrilenya de Móstoles. Aquesta circumstància va permetre estrènyer el setge sobre els presumptes autors del crim, que van ser finalment localitzats i detinguts als seus domicilis per la Policia.





Als registres practicats, els agents van intervenir la roba que portaven la matinada del 30 d'octubre, més de 2.500 euros en efectiu, telèfons mòbils, tauletes, joies, documentació de tercers i altres objectes de valor que estan sent analitzats per si poguessin estar relacionats amb aquest o altres fets.





Per tot això, i després d'haver esbrinat els agents que els arrestats podrien haver subministrat de manera furtiva les substàncies que van ocasionar la mort de l'home, han estat detinguts com a presumptes autors dels delictes d'homicidi, robatori amb violència i estafa.





A més, a un dels arrestats se li imputen dos robatoris més comesos mitjançant procediment similar a la zona centre de Madrid. Després de ser posats a disposició de l'autoritat judicial, se n'ha decretat l'ingrés a la presó.