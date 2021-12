El preu del lloguer a Barcelona augmenta un 3,1% el darrer any

Habitatges /@EP





El preu del lloguer residencial a Barcelona ha augmentat un 3,1% el darrer any, fins als 15,4 euros per metre quadrat al mes, segons un comunicat d'Idealista aquest dimarts.





Aquest canvi de tendència s'ha concentrat el quart trimestre de l'any, quan els preus han pujat un 3,8%, i amb una incidència especial el mes de desembre, amb un increment del 2,6%.





El portaveu d'Idealista Francisco Iñareta ha explicat que “l'oferta disponible ha estat el factor que ha marcat el ritme del mercat del lloguer durant tot 2021” i ha apuntat a la tornada a la universitat i la fi dels ERTE i el teletreball com a raons augment de preu.





Sarrià-Sant Gervasi és l'únic districte de Barcelona on els lloguers s'han reduït (-0,1%), mentre que Ciutat Vella és on més han crescut (17,6%), seguit de Sant Martí (8,9 %) i l'Eixample (6,7%).





A la província de Barcelona els preus han caigut en els dotze últims mesos un 0,3%, fins als 14,2 euros per metre quadrat al mes; mentre que a Catalunya la caiguda ha estat de l'1,3%, fins a 13,6 euros per metre quadrat al mes.





La resta de províncies catalanes ha tingut un comportament principalment alcista durant l'últim any, liderada per Lleida (20,5%), "probablement a causa de la reactivació del mercat d'esquí aquesta nova temporada", seguida per Girona (10,8%) ) i Tarragona (2,5%).