Dr. Miguel Marcos: "Demano precaució perquè l'impacte d'òmicron pot ser gran"

Miguel Marcos Martín és professor titular de la Universitat de Salamanca, però també treballa a l'IBSAL, un espai per a la recerca biomèdica orientat a la recerca bàsica, clínica, epidemiològica i en serveis en salut. A més, és doctor a l' Hospital Universitat de Salamanca.





Al llarg de la pandèmia, a través de les xarxes socials, ha compartit estudis i evidències però també opinions expertes sobre el coronavirus. Catalunyapress parla amb ell elsobre la Covid-19, la seva evolució, la situació actual i el pronòstic que ell fa sobre la pandèmia. Sobre això, avança que òmicron “a mig llarg termini pot ser una bona notícia, però a curt termini ens toca capejar el temporal”. Per això, demana “precaució”, perquè “l'impacte pot ser gran”.





El doctor Miguel Marcos /@MM





L'evolució natural dels virus, segons s'ha dit des que va començar la pandèmia, és mutar cap a variants més lleus per sobreviure, fent-se més transmissibles, però menys letals. És això el que està passant amb òmicron?







Aquesta mutació a variants més lleus per sobreviure pot passar o no, no és una cosa que passi sempre. En tot cas, sí que és el que sembla que ha passat amb la variant òmicron i les dades preliminars apunten que pot tenir menor virulència, que se sumaria a l'efecte positiu de la immunitat de què ja disposem.





Quan creu que acabarà la pandèmia? Estem al principi de la fi com apunten alguns experts?





És molt difícil pronosticar una data exacta. Sí que crec, com apunten molts experts, que estem en un punt d'inflexió de la pandèmia, dins de la transició de pandèmia a endèmia. Hem de mirar la situació amb perspectiva i igual que a partir d'iniciar la vacunació el 2021 hem estat molt millor que el 2020, és esperable que el 2022 estiguem millor que el 2021.





Considera possible eradicar aquest virus?





La majoria d'experts considera que és altament improbable, per la transmissibilitat, la cobertura vacunal de què disposem que no elimina la transmissió i que té reservori en animals.





A Espanya i altres països desenvolupats s'estan inoculant terceres dosis de la vacuna i Israel han iniciat un assaig clínic per posar la quarta. És millor posar dosis de reforç en uns pocs països o vacunar només amb dos però a tota la població mundial?

Des del punt de vista global és evident que el millor és vacunar tota la població mundial amb la pauta inicial de dues dosis. Però també cal matisar molts detalls en aquesta frase per veure-ho en perspectiva. En primer lloc, la nostra població és molt més envellida que la d'altres països, cosa que comporta molt més risc de Covid-19 greu. En segon lloc, hi ha un problema logístic enorme per enviar les dosis suficients a molts països que cal resoldre també de forma global. És a dir, igual que opino que cal posar tots els mitjans per augmentar la cobertura vacunal a nivell mundial no crec que ningú s'hagi de sentir culpable per rebre una tercera dosi.





Les morts per Covid-19 estan disminuint gràcies a les vacunes, però estan sent efectius també per disminuir les morts els tractaments que s'estan aprovant per combatre la infecció?





Disposem ja des del 2020 de tractaments que milloren l'evolució de la malaltia però recentment s'han aprovat fàrmacs antivirals amb molt bons resultats als assaigs clínics. Un d'ells, el Paxlovid, ha estat recentment aprovat per la FDA i esperem que aviat estigui disponible també a Espanya. Si els bons resultats es confirmen, serà una eina molt important per al control de la malaltia, sobretot en immunodeprimits.





Finalment, les xifres d'ingressats a planta i UCI dels hospitals catalans són iguals que les de fa un any. Però això significa que la situació sigui la mateixa? Estem millor o pitjor que fa un any?





La situació ara mateix empitjorarà ràpidament a causa de l'enorme nombre d'interaccions socials de les festes nadalenques, per la qual cosa encara estem per patir tot l'impacte de l'ona òmicron. És cert que les dades de Sud-àfrica ens indiquen que la repercussió en hospitalitzacions i morts d'aquesta variant és menor que de variants prèvies, però Sud-àfrica és a l'estiu i la població té menys edat mitjana que nosaltres, dos factors molt importants. El que sí sabem és que si estàs vacunat tens menys risc de desenvolupar malaltia greu si contraus la malaltia que fa un any, però el risc de contagi és molt alt pel que no podem sinó recomanar precaució i reduir al màxim les interaccions socials per mitigar el mal que pot causar l'ona òmicron.