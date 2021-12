Aquestes són les prediccions de Nostradamus per al 2022

Nostradamus





El 1555 Michel de Nostradame (més conegut simplement com a Nostradamus) va publicar el seu llibre Les Prophéties. El llibre, que presenta 942 quartetes poètiques, s'ha fet servir per predir el futur. Al famós astròleg se li atribueix haver predit tot: des de l'ascens de Hitler fins al tiroteig de JFK. Siguis creient o un escèptic, no es pot negar que hi ha hagut correlacions inquietants entre les prediccions de Nostradamus i els principals esdeveniments històrics. Però, què passa amb el futur que encara ha d'arribar? Aquestes són només algunes de les prediccions de Nostradamus que hem de tenir en compte el 2022.





2021 va ser un any poc afortunat per a les prediccions de Nostradamus. Una de les més comentades va ser l'amenaça que un asteroide impacti la Terra. Ja sigui una petita pluja de meteorits o un esdeveniment catastròfic a nivell d'extinció, Nostradamus va dir: "Foc, veig que caurà del cel". El 2021, la Terra va tenir una falla propera amb l'Asteroide 2021GW4. L'asteroide, que mesura 16 peus d'ample, no representava una gran amenaça, ja que el més probable és que s'hagués trencat a trossos més petits una vegada que colpegés l'atmosfera de la Terra. El proper gairebé accident, segons la NASA, es produirà al voltant del 2029, així que sembla que aquesta vegada el profeta no va encertar.





Caiguda de la Unió Europea





"Temples sagrats del temps romà, rebutjaran els fonaments de la seva fundació", va dir Nostradamus.

Segons els experts a interpretar les seves prediccions, aquesta frase podria fer referència a la caiguda de la UE. Després del Brèxit, seria probable que altres nacions segueixin el mateix camí que el Regne Unit i abandonin el club.





Inflació i gana





Una altra crua possibilitat contra la qual Nostradamus adverteix és l'augment dels preus en una economia en fallida. Nostradamus va declarar:





“No hi ha abats, monjos, no aprenents per aprendre;

La mel costarà molt més que la cera de les espelmes





“Tan alt el preu del blat,

Aquest home està commogut

El seu proïsme a menjar en la desesperació”





La inestabilitat política, el Brexit i la pandèmia mundial han contribuït a un apogeu de la inflació en els últims anys, una realitat que sembla que també va ser anticipada per Nostradamus.





Escalfament global





Potser no és una sorpresa, atès el clima dels últims anys, però l'augment de la temperatura del mar va ser una cosa que Nostradamus va predir el 1555.





“Com el sol, el cap cremarà el mar resplendent:

Els peixos vius del Mar Negre estaran a punt de bullir"





Amb l'augment de les temperatures globals, l'augment del nivell del mar i les complicacions de la cadena alimentària que ja comencen a ser evidents. Potser el peix no bullirà al mar, però ja estem presenciant un esdeveniment de nivell d'extinció massiva a tot el món. La mort dels esculls de corall, la destrucció dels hàbitats naturals i la disminució del nombre de peixos a nivell mundial podrien ser un senyal d'advertiment que les prediccions de Nostradamus sobre mars bullents i poblacions famolenques són a tocar.





Auge de la intel·ligència artificial





La tecnologia ha evolucionat tant les últimes dècades que és difícil predir com haurem evolucionat d'un any a un altre. Això fa que sigui encara més impressionant que Nostradamus semblés formular una hipòtesi sobre la intel·ligència artificial fa gairebé cinc dècades.





“La lluna en plena nit sobre l'alta muntanya,

El nou savi amb un cervell solitari ho veu:

Pels seus deixebles convidats a ser immortals,

Ulls al sud. Mans als pits, cossos al foc".





La intel·ligència artificial pot abastar des d'altaveus intel·ligents i text predictiu fins a reconeixement facial i vehicles autònoms. Molts experts han emès advertiments sobre les implicacions de dependre massa de la tecnologia, especialment quan es tracta de robots.





Mort de dos grans líders mundials





Les metàfores de Nostradamus prediuen la mort de dos líders mundials. Un “gran home”, que els investigadors diuen que podria ser Putin i “el primer personatge”, el que podria ser Kim Jong Un , el líder suprem de Corea del Nord, que suposadament moriria per un accident sobtat.