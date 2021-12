Iberdrola i Siemens Gamesa signen contractes per al manteniment de prop de 2 GW a 69 parcs eòlics

Iberdrola i Siemens Gamesa han signat diversos contractes de serveis de manteniment d'un total de 1.928 MW repartits a 69 parcs eòlics del grup energètic a Espanya i Portugal per un període d'entre tres i cinc anys. Es tracta de 1.963 aerogeneradors de les plataformes G4X (660 kW de potència unitària), G5X (850 kW), G8/9X (2,0 MW), Siemens Gamesa 2.X (SG 2.1-114 i SG 2.6-114) i Siemens Gamesa 3.X (SG 3.4-132).





Parc eòlic /@Iberdrola





Amb aquests nous contractes, Siemens Gamesa es consolida com el principal proveïdor de serveis d'operació i manteniment per a Iberdrola a la regió. Són nous contractes i renovacions.





Per al manteniment dels parcs eòlics inclosos en aquests contractes cal la tasca d'uns 160 empleats. Els tècnics de parcs solen estar ubicats a les zones rurals on se situen aquests parcs, de manera que el manteniment de parcs suposa un suport a l'activitat i l'ocupació local.





Les tasques de manteniment que s'apliquen a aquest tipus de turbines, les de més edat de la flota d'Iberdrola, permeten maximitzar notablement el nivell d'eficiència, així com ampliar-ne, a mitjà i llarg termini, la vida útil.





Siemens Gamesa, a més d'oferir serveis d'operació i manteniment, treballa en programes de maximització de la producció d'energia, millora de la disponibilitat i optimització dels costos d'operació i manteniment (O&M) al llarg de la vida útil de la turbina. En aquest sentit, l'acord aconseguit entre Siemens Gamesa i Iberdrola també preveu modificacions de disseny i millores a la flota durant la vigència dels contractes de manteniment, amb l'objectiu de modernitzar la flota i millorar de manera segura la producció dels aerogeneradors.





“És una gran satisfacció haver arribat a un acord tan important amb Iberdrola, no només per la mida de l'operació, sinó també perquè ens permet enfortir la relació amb un dels nostres clients principals. Amb aquests acords, a més, podem anar més enllà de les tasques habituals de manteniment i oferir solucions que cada vegada més demanarà el mercat com és la millora de les turbines ja existents per incrementar la producció d'energia alhora que disminueix el cost. d'operació i manteniment”, va assegurar John Paul Larrañeta, CEO de serveis de Siemens Gamesa per al Sud d'Europa i l'Àfrica.





Després d'aquesta operació, Siemens Gamesa passa a gestionar el manteniment de 14 MW per a més de 340 clients a 12 països al Sud d'Europa i Àfrica.