SATSE critica la "incoherència" de Sanitat en acceptar sanitaris de la UE

Infermeres manifestant-se @EP





El Sindicat d'Infermeria SATSE ha criticat la "incoherència" del Ministeri de Sanitat per celebrar un examen perquè professionals de la UE puguin exercir a Espanya, quan, segons la seva opinió, cal propiciar el retorn dels més de 8.000 infermers espanyols que treballen a l'estranger.





"Menys pegats i més propiciar la tornada dels migrants. Aquesta mesura no soluciona el greu problema del dèficit històric i estructural que pateix i que en part, ia curt termini, es podria resoldre propiciant el retorn dels milers de professionals que han emigrat a altres països”, ha lamentat l'entitat.





La proposta del Ministeri és, per a SATSE, una prova que constata la "gran incoherència" d'un país "que no evita que els seus professionals, excel·lentment formats a les universitats espanyoles, no vegin una altra sortida que emigrar a altres països i, alhora, acull infermers fora d'Espanya".





"Hem vist com al llarg dels últims anys els nostres professionals no tenien una altra sortida que emigrar, de manera que empitjorava el problema del dèficit d'infermeres i infermers, sense que les administracions competents fessin res sobre això i ara, en plena sisena onada de una pandèmia que ha evidenciat, encara més, la necessitat de comptar amb més recursos humans, seguim sense solucions concretes i reals per propiciar la tornada de tots ells i elles”, ha subratllat.





Alhora, l'entitat ha matisat que qualsevol professional estranger "serà ben rebut" però insisteixen que és "lamentable" que no es prioritzi la tornada de més de 8.000 infermers que treballen a països com Noruega, el Regne Units, França o Alemanya.





En aquest sentit, SATSE apunta que, el passat any, va presentar als governs autonòmics i al govern estatal un 'Pla de Retorn i Estabilitat per a Infermers al Sistema Nacional de Salut (SNS) però encara no han obtingut resposta. El pla, detalla, contempla un conjunt de mesures per complir el doble objectiu de possibilitar la tornada a casa dels professionals que s'han vist obligats a emigrar a altres països i, alhora, donar estabilitat i qualitat en l'ocupació als que romanen a Espanya per evitar que molts no es treballin fora.





Una de les mesures que proposa aquest pla és, segons expliquen, acabar amb les contractacions temporals de només setmanes, dies i, fins i tot, hores que precaritzen encara més la tasca assistencial i de cures que fan les infermeres i infermers, i que n'afecten un de cada tres professionals sanitaris a Espanya.





Per això, reclama a les administracions sanitàries competents que fomentin l'estabilitat a l'ocupació perquè un professional pugui treballar en un mateix centre de manera ininterrompuda, almenys, durant un any. A més, sol·licita la creació d'un Programa d'acollida a professionals, per als graduats recents en els dos darrers anys i per als que són a l'estranger.





BORSA DE TREBALL, COST DEL DESPLAÇAMENT I ACABAR AMB LA FUGA DE TALENT





Així mateix, entre les peticions que es preveuen al Pla, SATSE planteja propiciar l'accés a la borsa de treball a cada comunitat autònoma, amb baremació actualitzada després del moment d'inscripció i valoració del temps de treball i altres mèrits d'acord amb les condicions de borsa, mitjançant obertura excepcional i extraordinària, tant per als professionals que són a l'estranger com per aquells que encara no hi són inclosos a les borses de contractació de les diferents comunitats autònomes.





D'altra banda, cal facilitar l'accés a la carrera professional del servei de salut, amb valoració del temps treballat fora d'Espanya. També proposa establir una compensació per part del servei de salut del cost del desplaçament de tornada a Espanya i a la localitat on s'ubiqui el nou centre de treball, i abonar una mensualitat addicional a la signatura del contracte corresponent per part del professional, tant per als que vénen d'altres països com per als que són a Espanya.





I finalment, acabar amb la fugida de talent i que tots els professionals que ho desitgin puguin tornar a casa seva i comptar amb una estabilitat laboral necessària.