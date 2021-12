Ana Rosa Quintana reapareix per Nadal i dóna l'última hora sobre el seu estat de salut

Ana Rosa Quintana /@ anarosaquintana





Ana Rosa Quintana ha reaparegut aquests dies, primer de forma telemàtica en el lliurament dels premis Antena de Oro i després al compte d'Instagram. La presentadora està bé tot i estar rebent un tractament contra el càncer de mama que li van diagnosticar fa uns mesos i té l'esperança de tornar a la pantalla el 2022.





"Moltes gràcies, us envio una salutació. Em sento bé, això és una mica llarg i crec que serà una mica pesat, però tant de bo segueixi com fins ara. Que tingueu una nit estupenda. Prometo que l'any que ve estaré allà amb vosaltres", deia durant el lliurament de premis.







D'altra banda, també ha volgut aparèixer al seu compte d'Instagram per desitjar un bon Nadal als seus seguidors: “Bon Nadal!! Força, Salut i Harmonia per a tots”, escrivia la presentadora per acompanyar una imatge en què se la veu amb molt bon aspecte i un gran somriure adornant un arbre de Nadal.