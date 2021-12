Ciutadans demana reduir la quarantena per Covid-19 a Espanya de 10 a 5 dies

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas @ep





D'acord amb la decisió anunciada aquest dilluns pel Centre de Control de Malalties dels Estats Units (CDC, per les sigles en anglès) de reduir la quarantena per Covid-19 de 10 a cinc dies, el diputat del Grup Parlamentari Ciutadans, Guillermo Díaz Gómez , pregunta al Govern, a la Mesa del Congrés dels Diputats, si té previst actualitzar el protocol de quarantena i reduir el nombre de dies d'aïllament en cas de positiu.





Així, assenyala que les autoritats sanitàries nord-americanes citaven l'evidència disponible avui dia, amb noves dades i una prevalença tan accentuada de la variant Òmicron, que, malgrat ser molt més contagiosa que les anteriors, provoca una afectació molt menor.





D'acord amb el CDC, aquesta decisió es pren perquè l'evidència mostra que els positius per Covid-19 només transmeten la malaltia a una finestra temporal entre 1 i 2 dies abans de presentar símptomes i entre 2 i 3 dies després de presentar-los. "Per això, no tindria sentit, especialment amb una prevalença tan alta de la variant Òmicron, més lleu, obligar els pacients a romandre 10 dies aïllats, amb els costos econòmics i humans que això suposa", assenyala Díaz.





A Espanya, actualment, les directrius del Ministeri de Sanitat estableixen que els positius per Covid-19 s'han d'aïllar durant almenys 10 dies. Un cop hagin passat aquests 10 dies, i sempre que hagin passat més de 72 hores dels últims símptomes, la persona que ha donat positiu a Covid-19 podrà tornar a reincorporar-se a la feina i reprendre la seva vida amb normalitat.





"Per tant, aquest protocol no sembla actualitzat a la darrera evidència disponible, especialment tenint en compte la prevalença de la variant Òmicron, que provoca quadres clínics molt més lleus, al nostre país", reitera Díaz.