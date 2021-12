El Consell de Ministres aprova la reforma laboral, que posa el focus al fre de la temporalitat

La foto després del Consell de Ministres/Borja Puig de la Bellacasa ( Moncloa)











El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Reial decret llei que reforma el mercat laboral per posar límit a la temporalitat, tornar l'equilibri a la negociació col·lectiva i incorporar a la legislació ordinària els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE) que substituiran els utilitzats en pandèmia, però amb el mateix objectiu: evitar acomiadaments.





La reforma, que entrarà en vigor demà, excepte la nova regulació de contractes, que ho farà d'aquí a tres mesos, veu la llum al Consell de Ministres després de l'acord que va arribar el Govern amb sindicats i empresaris la vigília de la nit de Nadal i amb ella es dóna compliment a l'objectiu compromès amb Brussel·les de tenir llesta la reforma laboral abans de finalitzar el 2021.





La reforma pactada per l'Executiu i els agents socials toca diversos aspectes de l'Estatut dels Treballadors, com ara la contractació i la negociació col·lectiva, i té entre els principals objectius la reducció de la precarietat i la temporalitat a Espanya, segons ha ressaltat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz , a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.









"Tindrem un marc laboral que canviarà la vida de la gent al nostre país (...) Aquesta reforma passa pàgina a la precarietat a Espanya. Hi ha joves i dones que no han conegut a la seva vida un contracte de treball que no siguin escombraries. Ara deixaran de tenir vides precàries", ha subratllat Díaz, que ha posat èmfasi que aquesta reforma laboral "és la primera en més de 40 anys que recupera drets en lloc de retallar-los".





Per això, la vicepresidenta, que ha agraït als agents socials la seva feina al llarg d'aquests mesos per aconseguir aquesta reforma, ha insistit que avui "no és un dia qualsevol" , sinó "un dels dies més importants del Govern de Espanya i aquesta legislatura".





La norma estableix que el contracte de treball ordinari serà l'indefinit i que només es podran fer contractes temporals amb causes molt taxades: per circumstàncies de la producció i per substitució d'un altre treballador amb reserva de lloc de treball.





El primer només es podrà concertar per increments ocasionals imprevisibles de la producció o oscil·lacions de la demanda, per un temps màxim de sis mesos, ampliables a dotze si així ho estableix el conveni col·lectiu sectorial de torn.





Aquesta causa es pot fer servir en situacions previsibles, com les campanyes de Nadal o agrícoles, per un període màxim de 90 dies a l'any no consecutius. D'aquesta manera, ha subratllat Díaz, s'expulsarà de la legislació laboral el contracte per obra o servei, que permetia temporalitats que algunes vegades arribaven als quatre anys.





MULTES DE FINS A 10.000 EUROS PER CONTRACTACIÓ TEMPORAL IRREGULAR





La vicepresidenta ha explicat a més que, amb aquesta norma, el contracte d'obra a la construcció passarà a ser indefinit i quan finalitzin les tasques de l'obra per a la qual ha estat contractat un treballador, l'empresa haurà de recol·locar-lo en una altra obra o formar-lo i requalificar-lo amb càrrec a l'empresa, a través singularment de la Fundació Laboral de la Construcció.





Els sectors que estacionalment recorren a contractes temporals hauran de fer servir a partir de l'entrada en vigor de la nova regulació de contractes el fix-dicontinu, que donarà lloc als mateixos drets que la resta d'indefinits, incloent-hi la indemnització per acomiadament, superior a la dels contractes temporals.





Així mateix, la norma reduirà a 18 mesos en un període de 24 mesos el termini d'encadenament de contractes per adquirir la condició de treballador indefinit, davant dels 24 mesos en un període de 30 mesos vigent actualment.





L'incompliment de les normes que regulen la contractació temporal comporta que el treballador sigui considerat indefinit. De fet, s'eleven les sancions previstes a la Llei d'Infraccions i de l'Ordre Social (LISOS) per l'ús fraudulent de la contractació temporal des d'un màxim de 8.000 euros a un màxim de 10.000 euros per infracció. Aquestes multes s'han d'aplicar per cada situació fraudulenta i no per empresa, com es feia fins ara.





A més, la reforma penalitzarà les empreses que incórreguen en una rotació abusiva de contractes temporals amb una taxa fixa, segons ha explicat el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, presenta també a la roda de premsa.





El decret inclou la derogació de la disposició addicional setzena de l'Estatut dels treballadors que permetia la possibilitat d'emprendre acomiadaments per causes econòmiques en l'àmbit de les administracions públiques.





NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I ERT PER EVITAR ACOMIADAMENTS





El decret modificarà la reforma laboral del 2012 per recuperar l'equilibri en la negociació col·lectiva, reinstaurant la 'ultraactivitat plena, de manera que els convenis col·lectius es prorrogaran fins que siguin substituïts per altres de nous, sense un límit de temps, davant del termini d'un any establert anteriorment.





A més, el conveni de sector recuperarà la prevalença sobre el conveni d'empresa. Aquest podrà regular l'elecció entre abonament o compensació d'hores extres; l'horari i distribució del temps de treball; l'adaptació de la classificació professional i les mesures de conciliació familiar però no la jornada laboral ni el salari.





A més a més, a les contractes i subcontractes se'ls aplicarà el conveni del sector de l'activitat realitzada o el de l'empresa principal.





Així mateix, la norma potencia els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE) per evitar acomiadaments col·lectius. D'aquesta manera, la legislació laboral ordinària inclourà els ERTE que s'han fet servir massivament durant la pandèmia, també pel que fa als beneficis de cotització vinculats a la realització d'accions formatives i al manteniment de l'ocupació, així com a la protecció per desocupació.