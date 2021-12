L'Ajuntament de Barcelona demana el desallotjament immediat d'un narcolocal de Poble-sec

El regidor Marc Serra /@EP





L'Ajuntament de Barcelona ha presentat un informe als jutjats per demanar el desallotjament immediat d'un narcolocal ocupat al carrer Piquer, al districte del Poble-sec, on ha constatat condicions d'insalubritat i inhabitabilitat.





El regidor del districte de Sants-Montjuïc, Marc Serra, ha explicat en declaracions als periodistes que, amb aquest informe --mitjançant el que han obert un expedient per la via administrativa-- han volgut posar en coneixement del jutjat que està investigant la qüestió de salut pública la "situació potencial de risc d'incendi, d'insalubritat i de col·lapse".





Serra ha afirmat que els cossos policials han realitzat diverses intervencions des que el local fos ocupat a l'abril i "gairebé permanència les 24 hores del dia per intentar minimitzar al màxim aquesta situació", que genera problemes de convivència als veïns, ha detallat.





"No entenem com un sistema judicial, que en un país com aquest ordena desallotjaments de famílies vulnerables cada dia de deu en deu, en triga vuit, gairebé nou mesos, a resoldre una situació com aquesta", ha lamentat Serra.





Així, ha advertit que la problemàtica en aquest local "s'està cronificant i fins i tot intensificant" i provocant una sensació de frustració entre els veïns, els cossos policials i el mateix consistori.