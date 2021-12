L'ICS alerta que la pressió a l'atenció primària pot augmentar després de Nadal

@EP



La directora assistencial d'Atenció Primària i la Comunitat de l'Institut Català de la Salut (ICS), Ariadna Mas, ha alertat que la pressió a l'atenció primària catalana amb visites per a consultes relacionades amb la Covid-19 pot augmentar després dels contactes socials que s'han produït per Nadal i Sant Esteve.





En una entrevista a Rac1 aquest dimarts recollida per Europa Press, ha considerat que és "possible" que augmentin almenys durant aquesta setmana encara que la majoria de persones --en les seves paraules-- van contemplar mesures de ventilació i moltes es van fer tests pel seu compte.





Mas ha detallat que aquest dilluns 59.420 persones van fer visites Covid a l'atenció primària a Catalunya, superant en un 25% el rècord anterior, del juliol del 2021, durant la cinquena onada.





Ha descrit que la situació actual als CAPs és de "màxima activitat" centrada a la Covid-19, coincidint amb moltes vacances de professionals --que també es contagien com la població general, ha recordat--, si bé s'ha mostrat convençuda que el sistema respondrà, en les paraules.





Ha justificat que els positius amb un test d'antígens d'automostra no hagin d'anar al CAP: "No cal anar al CAP per un refredat o símptomes lleus. Hem de mantenir-los per a la gent que els necessita. És primordial".





En cas de donar positiu a casa, ha indicat, "no aporta valor tornar-ho a repetir. Si és positiu és positiu, es dóna per bo", però sí que cal notificar-ho telemàticament perquè expliqui a la història clínica i a les estadístiques de la pandèmia, i confinar-se durant deu dies a partir del dia del positiu.





Sí que cal consultar el CAP si es té febre superior als 38 graus durant més de tres dies, o si s'experimenta sensació d'ofec.