Mor l'home que es va cremar a l'estil bonze davant d'uns jutjats

L'home que es va cremar a l'estil bonze el 20 de desembre passat davant els Jutjats del municipi de Cieza ( Múrcia ) ha mort finalment, segons han informat a fonts de la Conselleria de Salut.





Cal recordar que l'home estava ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Universitari Verge de l'Arrixaca de Múrcia a causa de la gravetat de les ferides.





El succés va tenir lloc el 20 de desembre a les 10.07 hores, quan l?home es va calar foc. La vigilant de seguretat dels Jutjats va actuar ràpidament i va aconseguir apagar les flames amb un extintor, segons van informar a Europa Press fonts properes a la investigació.





Hi van acudir Bombers del Consorci d'Extinció d'Incendis i Salvament (CEIS) amb base a Cieza, una Unida Mèdica d'Emergències (UME) i agents de la Guàrdia Civil que van atendre el ferit, pel que sembla de nacionalitat georgiana.





El ferit va ser traslladat a l'Hospital Universitari Verge de l'Arrixaca de Múrcia, on va ingressar a la UCI.





CONDEMNA PER AMENACES EN L'ÀMBIT DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE





L'home tenia una condemna per amenaces a l'àmbit de la violència de gènere, segons han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Regió de Múrcia (TSJMU).





En concret, el 1 de novembre passat va comparèixer davant el Jutjat de Guàrdia per una denúncia per amenaces a la seva dona. El magistrat va establir una mesura de protecció per a la denunciant, de manera que l'individu no podia acostar-s'hi ni als seus fills a menys de 500 metres.





El 2 de novembre es va celebrar un judici ràpid i l'individu va reconèixer les amenaces, per la qual cosa se li va imposar la pena de sis mesos de presó. Com que no té antecedents penals, se li va suspendre la pena a condició que complís l'ordre d'allunyament de la dona i dels fills, i sempre que seguís els cursos d'igualtat i contra la violència de gènere.





Més tard, el 18 de novembre, es va formalitzar el divorci del matrimoni per la via civil.