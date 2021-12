Mor Hugo Maradona als 52 anys, el germà de Diego

Diego i Hugo Maradona





Poc més d'un any després de la mort de Diego Armando Maradona , el seu germà Hugo Maradona ha mort aquest matí d'una aturada cardíaca. La mort va tenir lloc a les 11.50 hores.





L'home de 52 anys vivia a la zona de Flegrean, a Monte di Procida, a la província de Nàpols. L'Hug va morir al seu domicili i al lloc van acudir els tècnics sanitaris per certificar-ne la mort.





Nascut com Diego a Lanús el 1969, va començar a jugar com a migcampista ofensiu, a l'Argentinos Juniors i va estar a la selecció juvenil d'Argentina.





El 1987, pressionat pel Pibe d'Or, va ser comprat pel Napoli que ho va lliurar cedit a Ascoli. La seva experiència va ser decebedora a Las Marcas: 13 partits, inclòs el de Sant Paolo contra el seu germà, sense gols.





Posteriorment va iniciar una gira mundial: Espanya (Rayo Vallecano), Àustria (Rapid Vienna), Veneçuela (Esportiu Itàlia), Uruguai (Progrés), Japó (PJM Futures, Vespa Fukuoka, Sapporo) i Canadà (Toronto Italia). Retirat als 40, també va intentar una carrera com a entrenador, amb una breu experiència a Puerto Rico (PR Islanders) i després el trasllat a Nàpols per treballar com a director de l'escola de futbol Mariano Keller.







El Nàpols ha estat dels primers a reaccionar a la seva mort: "El president Aurelio De Laurentiis -es llegeix a la nota difosa pel club-, el vicepresident Edoardo De Laurentiis, els directius, el cos tècnic, l'equip i el conjunt El equip SSC Napoli es reuneixen al voltant de la família Maradona i se sumen al dolor de la desaparició d'Hugo ”.