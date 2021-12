Casado dóna la raó a ERC: La reforma laboral és fum i no deroga res

Pablo Casado @ep





El president del Partit Popular, Pablo Casado , ha donat la raó a Esquerra perquè considera que la reforma laboral pactada amb els agents socials "és fum" i "no deroga" la legislació del 2012, i ha volgut deixar clara l'oposició del PP perquè el seu partit no serà "crossa" per ajudar Pedro Sánchez a complir els seus "glopeigs" amb els seus socis.





En declaracions al Congrés i en ser preguntat per les paraules de Gabriel Rufián sobre el fet que la reforma laboral és "fum", el líder del PP ha contestat: "Tenen raó els socis radicals del Govern, la contrareforma laboral és fum, és contraproduent i ha definit la debilitat de Sánchez".





Al seu parer, el president del Govern "no pot complir amb el seny que cal a Espanya" per abaratir la contractació i assumir mesures com l'anomenada motxilla austríaca. "Això és fum, i Sánchez ha hagut d'assumir que no deroga res", ha afegit.





EL PP ÉS ALTERNATIVA, NO UN APÒSIT DEL PSOE





En aquest context, Casado ha subratllat que el seu partit no ajudarà el PSOE a tirar endavant la reforma laboral que rebutgen els seus socis, ja que el PP és "l'alternativa" al Govern i no és "substitutiu" dels suports que ara li falten Sánchez.





"Nosaltres no som un partit per intentar esbandir tots els embolics del PSOE i de Podem. Per què el PP haurà de votar a favor d'una contrareforma laboral que esmena la nostra, admirada a Europa, per intentar esbandir els acords de Sánchez ?", s'ha preguntat.





Els periodistes han insistit en la possibilitat d'abstenir-se, com ha suggerit el president del PP gallec, Alberto Núñez Feijóo, però Casado ha reiterat que el seu partit "no és a l'agenda d'intentar quadrar cops de martell els compromisos de Pedro Sánchez, que va prometre derogar la reforma laboral i no ho ha pogut fer". "Però per què el PP haurà de ser la crossa per quadrar aquesta negociació amb els seus socis radicals?", ha incidit.





A parer seu, el PP no és "un partit apòsit del PSOE", sinó que lidera les enquestes, és l'alternativa i ha de tenir el seu propi programa , i quan arribi al Govern recuperarà "íntegrament" la reforma laboral del 2012 i posarà en marxa l'anomenada motxilla austríaca.





RESPECTE A LA CEOE, PERÒ NO CANVIARÀ





Casado ha recordat que fa un any i mig es va oferir a Sánchez per pactar reformes estructurals i ara, quan li fallen els socis, no creu que el PP hagi d'anar al "rescat" del president. "Amb tot respecte a la patronal i al seu president, que ha de prendre les decisions, però nosaltres les nostres".





I també ha aprofitat per criticar la fórmula del decret llei que ha utilitzat el Govern per traduir en iniciativa legislativa l'acord de reforma laboral, ja que al seu parer el marc laboral s'ha de regular amb un projecte de llei.





Fins i tot ja ha ocultat portar el text davant el Tribunal Constitucional: "Si no és un projecte de llei, serà el TC el que decideix si el Govern està abusant amb cops de decret per no haver d'acordar amb els seus socis o amb el PP", ha reblat.





ELS PGE: "LA PUNTILLA PER A LA RECUPERACIÓ"





En la roda de premsa només uns minuts després d'aprovar-se els Pressupostos Generals per al 2022 al Congrés, Casado ha afirmat també que aquests PGE són "la punta per a la recuperació dels espanyols" perquè "pugen els impostos" i "incrementen les traves burocràtiques i laborals". A més, ha dit que les negociacions "han representat un soc de prebendes i de xantatges dels socis radicals del Govern".





"Amb aquests PGE els espanyols ho passaran pitjor perquè passaran per les necessitats de finançar els xantatges dels socis radicals a canvi d'impostos", ha declarat, per insistir que "neixen morts i són un frau massiu perquè no compleixen cap de les previsions macroeconòmiques dels organismes independents".





Després de recriminar al Govern que no hagi modificat les previsions, Casado ha recalcat que els PGE són "un engany". "Si manté unes previsions falses vol dir que el que estan fent és maquillar els comptes per poder continuar donant allò que els demanen els socis radicals", ha ressaltat.