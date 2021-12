El Consell de Ministres aprova la pròrroga del SMI a 965 euros

Yolanda Díaz @ep





El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la pròrroga del salari mínim interprofessional (SMI) en 965 euros al mes fins que es negociï una nova quantia amb sindicats i empresaris.

Aquesta decisió apareix com una disposició dins del decret de la reforma laboral, aprovada al Consell de Ministres d'aquest dimarts.





Aquesta disposició manté la vigència del Reial decret llei de setembre de 2021, en què es recull la pujada del SMI a 965 euros, i el manté en aquesta suma fins que s'aprovi un altre reial decret amb la xifra pactada dins del diàleg social.





D'aquesta manera, el 2022 arrencarà amb un salari mínim de 965 euros mensuals per catorze pagues , encara que la intenció de l'Executiu és que segueixi pujant per complir el compromís d'assolir al final d'aquesta legislatura el 60% del salari mitjà.





Amb la reforma laboral ja acordada de manera tripartida i aprovada pel Govern al Consell de Ministres d'aquest dimarts, l'Executiu, la patronal i els sindicats obriran ara la negociació del SMI.





Tot i que el Govern no té l'obligació de pactar la pujada del SMI amb sindicats i empresaris, només consultar-los, el Ministeri de Treball sempre s'ha mostrat partidari de fer-ho amb un acord en el diàleg social.





La pujada que resulti d'aquesta negociació podria tenir caràcter retroactiu, encara que no necessàriament des de l'1 de gener del 2022. L'últim increment del SMI es va aprovar el 28 de setembre passat i es va aplicar amb caràcter retroactiu des de l'1 de setembre.





Aquest augment va ser de 15 euros mensuals, i el SMI va passar de 950 euros als 965 euros actuals, i tot això com a conseqüència d'un acord aconseguit entre el Govern i CC.OO. i UGT, que no van donar suport a les organitzacions empresarials.





Aquesta pujada de 15 euros es va aplicar seguint la proposta de la Comissió Assessora per a l'Anàlisi del Salari Mínim Interprofessional, que proposava per al 2021 una forquilla d'increments entre 12 i 19 euros mensuals.





L'acord que van subscriure Govern i sindicats establia el compromís que el SMI, mitjançant la seva "progressiva revisió" el 2022 i el 2023, arribi al 60% del salari mitjà abans de la fi de la legislatura, tal com determina la Carta Social Europea subscrita per Espanya i com va prometre el Govern de coalició.





D'aquest acord van quedar despenjades les organitzacions empresarials CEOE i Cepime, que entenien aleshores que no era el moment d'elevar el salari mínim per no perjudicar la recuperació econòmica i la creació de llocs de treball.





Els sindicats ja han assenyalat diverses vegades que volen que el SMI arribi el 2022 a 1.000 euros mensuals, cosa que suposaria pujar-lo en 35 euros respecte a la quantia actual i que de moment seguirà vigent.





LES RECOMANACIONS QUE VAN FER ELS EXPERTS





La comissió d'experts creada per Treball per analitzar el camí de pujada que hauria d'experimentar el SMI per assolir el 60% del salari mitjà el 2023 va dibuixar tres possibles escenaris, depenent de quant pugés el salari mitjà el 2020.





Al primer escenari, que partia que el salari mitjà pugés un 1,8% el 2020, el SMI s'hauria d'elevar 99 euros fins al 2023, aconsellant els experts una alça de 19 euros el 2021, i de 40 euros tant el 2022 com el 2023.





Al segon escenari, que partia d'una pujada del salari mitjà el 2020 del 0,9%, el SMI hauria de pujar en total 77 euros fins al 2023 per arribar al 60% del salari mitjà. Per això, el camí recomanat passa per pujar el SMI 15 euros aquest any, i 31 euros tant el 2022 com el 2023.





El tercer i darrer escenari partia que el salari mitjà no experimentés cap increment el 2020, cas en què consideraven que el SMI hauria d'elevar-se 61 euros entre 2021 i 2023, amb alces de 12 euros aquest any, de 24 euros el 2022 i de 25 euros el 2023.





Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a finals de novembre, el salari mitjà mensual, en termes bruts, va pujar un 2,8% el 2020, fins a 2.038,6 euros, la xifra més alta des que va començar la sèrie el 2006.