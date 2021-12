El Consell General de Cambres urgeix compensar les pèrdues ocasionades per les restriccions

Consell de Cambres @ep





El Consell General de Cambres de Catalunya ha reclamat compensar "de manera ràpida i proporcionada" les pèrdues registrades pels sectors afectats per les noves restriccions a Catalunya per reduir els contagis de la pandèmia.





En un comunicat aquest dimarts, l'organisme argumenta que les restriccions estan pensades per a l'interès col·lectiu però que impacten directament i dràsticament el compte de resultats d'empreses i autònoms.





" És per això que demanem que el Govern asseguri un paquet de mesures que compensin al màxim nivell possible la caiguda d'ingressos i d'activitat, assumida en benefici de tota la societat, però que les autoritats competents han decidit de manera unilateral ", ha assenyalat .





Les cambres catalanes també demanen que les empreses afectades puguin rebre ajuts directes, amb més facilitats en la tramitació i l'ús de sistemes informàtics adequats.





En concret, proposa prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE) per un període mínim d'un any, aprovar l'exempció dels impostos locals i dels que depenen de la Generalitat durant les restriccions, i aprovar la pròrroga de la manca de els crèdits ICO i condonació parcial per als sectors més afectats.





També aposta per posar en marxa un programa de suport a les empreses que permeti l'orientació i l'assessorament per a la resistència, la reorientació i la implantació de nous canals de relació amb els clients, així com ajornar l'IVA durant el període de restriccions i també el següent trimestre una vegada aixecades les restriccions.





El Consell General de Cambres també ha considerat que els ajuts de 20 milions d'euros habilitats per la Generalitat dirigits a l'oci nocturn són insuficients, i ha demanat duplicar aquest import i ampliar-lo també a altres sectors, com ara la restauració i la cultura.





" Convé fer una escolta activa dels problemes del sector socioeconòmic català ", han afegit les càmeres, que també emplacen les autoritats a aprendre dels errors de gestió del passat, i lamenten que es prescindeixi de representants del món empresarial als òrgans assessors i de decisió.