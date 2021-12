La variant Òmicron pot produir erupcions cutànies i penellons

Erupció cutània @ep





A mesura que Òmicron es propaga, les persones han presentat diversos signes d'infecció que no s'han vist amb altres variants anteriors de Covid. Els experts ja han advertit que els símptomes d'Omicron són força diferents als signes tradicionals del coronavirus, que inclouen una tos nova i contínua, febre i pèrdua/canvi a l'olfacte i el gust.





A diferència de variants anteriors com Delta, s'ha descobert que els símptomes d'aquest cep supermutant són similars als d'un refredat comú. I encara que es descriuen com a "extremadament lleus", els símptomes d'Omicron semblen apuntar a diferents parts del cos.





Un dels símptomes menys coneguts però comuns d'Omicron és una erupció cutània , segons l'aplicació ZOE COVID Study. Descrit com a "un quart signe clau" de la infecció per coronavirus, hi ha hagut dos tipus d'erupcions notificades per pacients positius a Covid.





El primer és una granellada tipus urticària que apareix sobtadament en forma de protuberàncies a la pell. Aquests tendeixen a causar molta picor i, sovint, comencen amb una picor intensa als palmells de les mans o les plantes dels peus.





Un altre signe comú de la pell han estat unes protuberàncies als dits de les mans i els peus, també coneguts com penellons . Aquests apareixen com a bonys vermells i morats als dits de les mans i els peus, que poden causar dolor. A diferència de les erupcions, en general no causen picor i tendeixen a ser més comuns en persones més joves amb el virus.





La investigació ha demostrat que aquests símptomes cutanis poden aparèixer fins i tot quan no hi ha altres símptomes relacionats amb la presència de Covid.