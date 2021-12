Aquests són els espectacles més importants cancel·lats per covid-19, Comunitat per Comunitat

Representació dels Pastorets, arxiu /@EP





L'increment de casos de covid-19 per la variant òmicron a tot Espanya ha obligat a cancel·lar musicals, obres de teatre i espectacles de màgia per Nadal, no perquè se n'hagi decretat el tancament sinó pel contagi entre els artistes i els tècnics de les sales.





Tot i els esforços realitzats per poder realitzar les funcions, molts dels espectacles previstos per a les festes nadalenques s'han vist obligats a cancel·lar, com el tribut a Michael Jackson que se celebraria dijous 30 al Palau Euskalduna de Bilbao i que s'ajorna fins al 12 de febrer "per problemes de salut dels integrants de la companyia", segons ha explicat fonts properes a la companyia.





COMUNITAT A COMUNITAT





- LA RIOJA I NAVARRA





A La Rioja també s'ha ajornat l'actuació de la humorista Eva Soriano pel seu contagi. A Navarra, la Fundació Baluarte ha posposat la reestrena de la sarsuela d'Emilio Arrieta "San Franco de Sena" que s'oferia aquest proper dijous a l'auditori Baluarte sota el títol "El retorn del Mestre/Maisuaren itzulera", després de conèixer-se que diversos membres de l'equip artístic han donat positiu a les proves de covid-19. També se suspèn l'obra Pinocchio prevista per al dia 4 de gener.





-CANTÀBRIA





Per la situació sanitària a Cantàbria s'ha suspès un espectacle de màgia i un altre de teatre, que estava programat al Palau de Festivals de Cantàbria.





A més, l'associació que organitza "La Vijanera", el primer carnaval d'hivern a Espanya, que se celebra a la localitat càntabra de Silió el primer diumenge de l'any, ha decidit tornar a cancel·lar aquesta celebració.





-MÚRCIA





A Múrcia, després de suspendre's el concert el passat 15 de desembre a l'Auditori i Centre de Congressos Víctor Villegas de l' Orquestra Barroca d'Hèlsinki, dins del cicle 'Grans Concerts', també cau el concert de Nadal que el 30 de desembre anava a oferir la Jove Orquestra Simfònica de Cartagena, però en aquesta ocasió per l'empitjorament de les condicions sanitàries provocades per la pandèmia.





-ARAGÓ





La gala prevista al Teatre Principal de Saragossa per al 27 de desembre en homenatge a la diva saragossana Pilar Lorengar, de la mort de la qual s'han complert 25 anys, s'ajorna fins que l'agenda artística i sanitària ho permetin.





-CATALUNYA





L'increment de casos per la variant òmicron ha provocat que sales de teatre de tot Catalunya, especialment a Barcelona o fins i tot les tradicionals representacions dels Pastorets, portin dies havent de suspendre funcions per casos entre els seus elencs d'actors.





La sala Golem's ha hagut de suspendre "per motius derivats del còvid-19" l'estrena de "Tap tap", mentre que per "un cas positiu" s'han anul·lat les funcions de "La ruta de la palta", previstes per aquest dimarts i els dies 29 i 30 de desembre i 2 de gener al Tantarantana. Aquestes anul·lacions se sumen a les de fa uns dies de “El nadador del mar secret”, al TNC, i de “Casa”, al Teatre Lliure.





El responsable de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, Josep Peremiquel, ha explicat que aquest any les representacions també s'han vist afectades pel coronavirus –a tot Catalunya participen en aquestes funcions més de 4.000 persones– i han quedat suspeses totalment les previstes a Montblanc (Tarragona) i al Clot Teatre de Barcelona.





-MADRID





Aquest matí s'ha suspès l'estrena de "Campeones de la comedia" prevista aquest dimarts a la tarda al Teatre Soho Club Madrid "a causa del positiu en covid d'uns dels actors de l'elenc", segons ha informat la productora de l'espectacle Fun Fun Comedy.





"Ghost, el musical" també ha cancel·lat les seves funcions a Madrid fins al 7 de gener davant l'augment de baixes per covid entre el seu elenc. Entre els intèrprets hi ha el cantant David Bustamante, que no és un dels afectats per la malaltia, segons han especificat fonts de la productora, que procedirà a la devolució de les entrades a les persones que les van adquirir per a aquestes funcions al Teatre EDP Gran Via.





No és el primer musical afectat per la sisena onada del coronavirus, també s'ha cancel·lat la funció de "Cruz de Navajas", amb cançons de Mecano, a Ifema.